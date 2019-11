Khẩn cấp xử lý, chống tràn dầu từ tàu 5.000 tấn mắc cạn ở Quảng Ngãi

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang gấp rút triển khai các biện pháp xử lý, chống tràn dầu từ tàu vận tải PV Alliance đang bị mắc cạn tại vùng biển thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.



Trước đó, đêm 30/10, do ảnh hưởng của bão số 5, tàu chở dầu tải trọng 5.000 tấn, PV Alliance, quốc tịch Việt Nam, thuộc Công ty PV Trans trong lúc chờ nhận hàng tại cảng Dung Quất đã bị sóng đánh trôi dạt và mắc cạn gần khu vực bãi tắm Thiên Đàng.

Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực bơm xử lý hơn 70 tấn tấn dầu trên tàu mắc cạn.

Hơn 1 tuần qua, do sóng to, gió lớn nên công tác cứu hộ, lai dắt gặp nhiều khó khăn. Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã triển khai phương án chống tràn dầu từ tàu PV Alliance. Hiện các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực bơm xử lý hơn 70 tấn tấn dầu trên tàu lên nơi an toàn nhằm tránh sự cố khi tàu va đập do sóng lớn gây tràn dầu.

Ông Phan Đức Cường, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết: "Hiện tại riêng tàu PV Alliance bị mắc cạn thì đang tiến hành hút dầu. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cũng đã có cuộc họp với các bên liên quan, chủ tàu, bảo hiểm và thuyền trưởng. Trước tiên là xử lý số dầu trên tàu, còn việc đưa tàu về cảng thì chủ tàu cũng chưa thể thực hiện được trong điều kiện thời tiết hiện nay"./.