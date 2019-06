Khẩn trương ngăn chặn tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của người lái xe còn hạn chế, đặc biệt là lái xe khách, xe tải, xe đầu kéo. Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 6.

Để ngăn ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến Quốc lộ 6, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường bộ trên địa bàn, chú trọng tuyến Quốc lộ 6, đặc biệt là những đoạn tuyến có nguy cơ mất an toàn giao thông cao như Dốc Cun, Đồng Bảng, Đèo Thung Ke, Đèo Pha Đin…

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm của lái xe kinh doanh vận tải. Phối hợp với cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu lắp đặt camera giám sát giao thông tại những vị trí điểm đen và điểm tiểm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm, trước hết là các đơn vị có phương tiện xảy ra tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2019; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và đội ngũ lái xe, chủ xe kinh doanh vận tải tự giác thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn các kinh nghiệm, kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo dốc, khi trời tối, sương mù và điều kiện thời tiết bất lợi trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo cơ quan chức năng của Tổng cục chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên nghiên cứu lắp đặt camera giám sát về giao thông để phát hiện những vi phạm của phương tiện tại những vị trí là điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, các điểm đèo dốc nguy hiểm dễ dẫn tới TNGT. Kết nối và chia sẻ trực tiếp dữ liệu với lực lượng chức năng các tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm, giúp phòng tránh và giảm TNGT trên tuyến Quốc lộ 6./.