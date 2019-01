Khánh Hòa công bố năm du lịch quốc gia 2019, bắn pháo hoa đón năm mới

Tối nay (31/12), thành phố Nha Trang có mưa nhưng Ban tổ chức đã cố gắng khắc phục tối đa khó khăn, để chương trình được diễn ra đúng kế hoạch. Năm du lịch quốc gia, là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, đồng thời cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam.

Người dân đội mưa xem đại nhạc hội đón năm mới 2019.

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra từ ngày 31/12/2018 đến ngày 31/12/2019. Trong suốt thời gian diễn ra Năm Du lịch quốc gia sẽ có 13 hoạt động do Bộ Văn hóa- Thể thao - Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; 11 sự kiện chính và 50 hoạt động khác do tỉnh Khánh Hòa tổ chức; 35 hoạt động hưởng ứng do 14 tỉnh, thành tổ chức.

Lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2019” và “Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019” sẽ được tổ chức kết hợp vào đầu tháng 5/2019. Lễ bế mạc dự kiến được tổ chức vào ngày 31/12/2019.

Các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc, đa dạng, hấp dẫn sẽ góp phần thực hiện mục tiêu thu hút khoảng 7 triệu lượt khách trong năm 2019, trong đó, có 3 triệu lượt khách quốc tế. Qua đó, giúp giải quyết việc làm, phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt lĩnh vực du lịch dịch vụ của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý.

Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Thông qua năm du lịch quốc gia, chúng tôi mong muốn du lịch biển, đảo của cả nước nói chung, tỉnh Khánh Hòa sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới đặc sắc, thu hút thêm nhiều du khách.

Năm 2019 sẽ nổ lực hết mình để phấn đấu đến năm 2020, cả nước sẽ đón từ 18-20 triệu lượt khách quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn, mỗi người dân Nha Trang- Khánh Hòa sẽ trở thành những đại sứ du lịch”.

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Truong Vincent, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Sunny World cho biết: “Tiềm năng du lịch của Việt Nam là rất lớn, do đó cần đẩy mạnh công tác xúc tiến, giới thiệu văn hoá truyền thống, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến với thế giới cũng như phục vụ tốt nhất chiến lược kêu gọi đầu tư nước ngoài vào ngành du lịch Việt Nam. Với kinh nghiệm, năng lực về đầu tư & xúc tiến của mình, chúng tôi sẽ tham gia tích cực để ngành du lịch quốc gia phát triển ổn định và bền vững.

Năm Du lịch quốc gia 2019 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng các địa phương, cung cấp các giải pháp thu hút đầu tư hiệu quả nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch bền vững, để ngành công nghiệp không khói thực sự là một ngành kinh tế mũi nhọn, không những đem lại các giá trị kinh tế mà còn khẳng định các giá trị văn hóa của quốc gia trên bản đồ thế giới”.

Để chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia 2019, BTC đã chính thức khởi động trang thông tin điện tử về Năm Du lịch Quốc gia 2019 và nhấn nút triển khai đầu số "*2258" về thông tin hỗ trợ khách du lịch.

Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty CP Đầu tư & Phát Triển Sunny World; Công ty Cổ Phần Dấu ấn Việt Nam -Vietnam Signature.

Ngoài hoạt động của Lễ công bố còn có đại nhạc hội chào đón năm mới sẽ kéo dài đến gần 24 giờ. Buổi biểu diễn nghệ thuật chào mừng với sự tham gia của các nghệ sĩ: Trọng Tấn, Uyên Linh, Ali Hoàng Dương.

Những giai điệu sôi động, âm thanh ánh sáng rực rỡ sắc màu sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho những bạn trẻ ưa thích không khí sôi động. Đặc biệt, kết thúc chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp với 9.000 quả pháo, kéo dài 15 phút chào đón năm mới 2019./.