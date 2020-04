Khó khăn trong xử lý người dân Thủ đô ra đường khi đang có dịch

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đặc biệt là nhiệm vụ từ Công an TP, Công an quận Nam Từ Liêm đã thành lập 13 Tổ công tác hoạt động 24.24h (3 tổ thuộc quận và 10 tổ thuộc 10 phường trên địa bàn) tuần tra xử lý và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội và đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn. Ảnh: Lực lượng chức năng hỏi lý do người dân đi ra đường.