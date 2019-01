Khoảnh khắc camera ghi lại và hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Long An

Vào lúc 15h30 chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc Km 1934+670 quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP HCM đã tông vào 25 xe đang dừng đèn đỏ. Hậu quả khiến ít nhất 4 người chết và 23 người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi gây tai nạn, chiếc xe tải này chạy rất nhanh và tài xế có biểu hiện bất thường. (Ảnh: Vinh Quang/VOV TP HCM). Theo Phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Lức, sau khi gây tai nạn, chiếc xe còn chạy khoảng 400m nữa mới dừng lại. (Ảnh: Vinh Quang/VOV TP HCM). Sau khi điều tra khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe contaier bị mất phanh. Lái xe Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An đã rời khỏi hiện trường sau khi tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn khiến giao thông xung quanh khu vực hiện trường rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đến tối, tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn. Thân nhân các nạn nhân tạp trung bên ngoài bệnh viện theo dõi tình hình của người thân. Tối 2/1, tổ công tác do ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng đã đến Bệnh viện Bến Lức và Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi động viên và hỗ trợ chi phí cho các nạn nhân đang được điều trị tại đây. Trước mắt hỗ trợ 2,7 triệu đồng đối với người bị thương và 5,4 triệu đồng đối với người bị tử vong. 084a550e68978775ea9b04748e8d3bba/5c304acf/2019_01_03/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/thoi_diem_xay_ra_tai_nan1.mp4

Vào lúc 15h30 chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc Km 1934+670 quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP HCM đã tông vào 25 xe đang dừng đèn đỏ. Hậu quả khiến ít nhất 4 người chết và 23 người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi gây tai nạn, chiếc xe tải này chạy rất nhanh và tài xế có biểu hiện bất thường. (Ảnh: Vinh Quang/VOV TP HCM). Theo Phòng kinh tế hạ tầng huyện Bến Lức, sau khi gây tai nạn, chiếc xe còn chạy khoảng 400m nữa mới dừng lại. (Ảnh: Vinh Quang/VOV TP HCM). Sau khi điều tra khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe contaier bị mất phanh.

Lái xe Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An đã rời khỏi hiện trường sau khi tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn khiến giao thông xung quanh khu vực hiện trường rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đến tối, tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn. Thân nhân các nạn nhân tạp trung bên ngoài bệnh viện theo dõi tình hình của người thân. Tối 2/1, tổ công tác do ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng đã đến Bệnh viện Bến Lức và Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi động viên và hỗ trợ chi phí cho các nạn nhân đang được điều trị tại đây. Trước mắt hỗ trợ 2,7 triệu đồng đối với người bị thương và 5,4 triệu đồng đối với người bị tử vong.