Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán nướng ở Bắc Ninh ép cô gái quỳ lạy

Theo thông tin từ lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tối 19/8, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) về tội làm nhục người khác.

“Sau khi công an triệu tập, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thiện trước đây là lao động tự do, mở quán Nhắng nướng Hiền Thiện tại TP Bắc Ninh được hơn 10 năm”, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho hay.

Thông tin từ UBND TP Bắc Ninh, ngay trong tối 19/8, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống Covid-19 tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện có địa chỉ tại số 42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh khi gây ra bức xúc dư luận vì bắt cô gái quỳ gối xin lỗi khi “bóc phốt” đồ ăn có sán.

Theo biên bản của đoàn kiểm tra, quán Nhắng nướng Hiền Thiện không có dụng cụ lưu mẫu thức ăn; thực phẩm để trực tiếp dưới nền đất; khu vực bếp có côn trùng; chưa có đồ bảo hộ cho nhân viên trong quá trình chế biến trực tiếp. Tại thời điểm kiểm tra, quán ăn không xuất trình được giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và yêu cầu chủ quán trong quá trình hoạt động phải thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn, có vách ngăn giữa các bàn, có dung dịch sát khuẩn, nhân viên 100% đeo khẩu trang khi phục vụ.

Trước đó, một phụ nữ sinh năm 1995 đã đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện có địa chỉ tại số 42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh ăn, sau đó phát hiện có sán trong lòng non và gọi nhân viên phản ánh, nhưng khi thanh toán tiền quán không xin lỗi mà vẫn thu 500.000 đồng. Cô gái bức xúc đã “bóc phốt” nhà hàng lên mạng. Sau đó, cô gái bị chủ quán truy tìm rồi bắt đến nhà hàng xin lỗi. Khi đến nhà hàng, người phụ nữ không chỉ bị dọa nạt, mà còn bị bắt quỳ xuống rồi bị quay livestream.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cơ quan công an TP. Bắc Ninh đã tạm giữ người đàn ông trong clip trên. UBND TP. Bắc Ninh cũng đã có công văn hỏa tốc, yêu cầu cơ quan công an xác minh vụ việc trên clip và xử lý theo quy định pháp luật./.