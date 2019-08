Không được chủ quan trong ứng phó với bão số 4

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: "Do cơn bão số 4 đổ bộ vào chiều tối ngày thứ 6 đúng vào dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9 cộng thêm ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống nên cơn bão này có diễn biến khá phức tạp, yêu cầu các bộ ngành địa phương không được chủ quan, theo dõi chặt chẽ chuẩn bị triển khai các phương án ứng phó nhất là phương châm 4 tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại tối đa có thể. Cần chú ý đảm bảo an toàn trên biển, nhất là tàu bè nuôi trồng thủy hải sản. Phối hợp với các quốc gia lân cận để đảm bảo an toàn cho công dân của ta và cả nước ngoài. Chủ động cấm biển và các phương tiện đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Cần phối hợp chặt chẽ với cơ sở, cần thiết thì lập các đoàn liên ngành để chỉ đạo cho hiệu quả".

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ sau: Đối với trên biển : Tập trung rà soát, kiểm đếm các phương tiện, tàu thuyền, thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển, tránh trú an toàn (kể cả đối với các tàu vận tải và du lịch).