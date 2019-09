Không khí lạnh tràn về liệu có gây mưa rét cho miền Bắc?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện tại các tỉnh khu vực Đông Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, đã đón không khí lạnh. Hà Nội và Các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ đón không khí lạnh bằng trận mưa dông.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Tuy nhiên liệu không khí lạnh có gây mưa rét hay không, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho rằng: "Không khí lạnh đầu mùa xuống nước ta lần này nhiều khả năng theo cách được bổ sung chậm hàng ngày, do đó cảm nhận rõ nhất đối với thời tiết sẽ là nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm trong những ngày cuối tuần tới, trời mát mẻ và dễ chịu hơn".

Theo ông Lâm, hai ngày cuối tuần (21-22/9) ở Bắc Bộ hầu như không mưa, ngày nắng và có gió đông bắc nhẹ, thời tiết dễ chịu hơn nhiều so với thời gian trong tuần, đặc biệt là vào buổi sáng.



Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin cho biết, đêm qua (18/9), ở khu vực phía Nam Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Không khí lạnh về gây mưa ở Hà Nội. Ảnh minh họa.

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa được tính từ 19h ngày 18/9 đến 01h ngày 19/9) như: Buôn Hồ 46mm, M’Drak (Đắc Lắc) 40mm, Đà Lạt 42mm, Cát Tiên 91mm, Liên Khương (Lâm Đồng) 71mm, Biên Hòa 47mm, Tà Lài (Đồng Nai) 55mm, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 75mm, Đồng Phú (Bình Phước) 115mm, Trị An (Đồng Nai) 50mm, Phước Long (Bình Phước) 61mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 54mm, Kỳ Anh 42, Hương Khê (Hà Tĩnh) 57mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 65mm, Huế 53mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 72mm.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm nay (19/9) các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Ngày và đêm nay (19/9), ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).

Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ Phú Yên đến Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.