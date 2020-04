Không khí lạnh về gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm 3/4 đến ngày 7/4, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ đẩy rãnh áp thấp ở phía Nam Trung Quốc xuống miền Bắc nước ta, kết hợp với hội tụ gió lên đến mức 5000m sẽ gây ra mưa dông nhiều nơi cho Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.



Riêng trong ngày 4-5/4 ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to.



Nguy cơ xuất hiện mưa lớn kèm lốc, sét và mưa đá trong 2 ngày cuối tuần ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 4-7/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50-120mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi hơn 150mm/đợt. Trong điều kiện không khí ấm, ẩm đang chi phối Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp trong ngày 4-7/4 có khả năng rất cao gây dông, lốc, sét, mưa đá cho khu vực này.



Từ ngày 6-7/4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông; từ ngày 7-8/4 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trái mùa ở diện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá vào chiều và đêm.



Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn diện rộng, dông, lốc, sét, mưa đá, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/TP Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 28/TWPCTT ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT; báo cáo kết quả triển khai thực hiện của các Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố về Ban Chỉ đạo TW về PCTT trước 15h00 ngày 3/4/2020./.