Không thể chấp nhận chuyện “để quên” một cháu bé trên xe

Khoảng 21h30 ngày 6/8, rất đông người thân cháu L.H.L (6 tuổi) học sinh lớp 1 tại trường quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn có mặt rất đông ở Bệnh viện E, nơi đang tiếp nhận cháu L. sau nghi vấn tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của nhà trường.

Gia đình bàng hoàng trước tin cháu L. tử vong. Ảnh: Motthegioi.vn

Tất cả đều bàng hoàng, đau xót trước mất mát quá to lớn này. Anh Lê Văn Sơn - bố cháu L. cùng gia đình vô cùng bức xúc vì sự tắc trách của nhà trường và cô giáo chủ nhiệm, khi không thấy học sinh tới lớp nhưng không thông báo hay kiểm tra lại với gia đình. Chính sự tắc trách này đã dẫn tới mất mát quá lớn cho gia đình anh Sơn, vì đây mới là buổi đi học thứ 2 của cháu L.

Chia sẻ với PV khi có mặt tại bệnh viện, anh Lê Gia Thanh, bác ruột cháu L. đau xót chia sẻ: “Gia đình quá bất ngờ trước thông tin này, vì trước đó cháu tôi vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, không đau ốm, bệnh tật. Việc để quên cháu bé trên xe dẫn đến tử vong là hết sức vô lý”.

Theo gia đình, chiếc xe chở cháu L. tử vong là loại 16 chỗ và dù cháu bé có ngủ nhưng trên xe có 2 lái xe thì “không thể để quên được”.

Có mặt tại bệnh viện, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT đã thừa nhận trách nhiệm và cho biết đây là sơ xuất của nhà trường.

Theo lời anh Lê Văn Sơn, vào khoảng 7h sáng 6/8, vợ chồng anh đưa con trai là L.H.L đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) học tập. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, vợ chồng anh Sơn nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm lớp về việc không thấy học sinh đi học.

Ngay sau đó, vợ chồng anh Sơn lập tức tới trường và giáo viên cho biết: “hôm nay bé không đến lớp”.

Sau đó, đến 16h45', nhà trường thông tin về việc con trai anh ngủ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh và đang được cấp cứu tại Bệnh viện E. Tuy nhiên, khi vợ chồng anh Sơn đến bệnh viện thì cháu L. đã tử vong. Hiện gia đình đã mời công an đến làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin với phóng viên, GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E (Hà Nội) cũng xác nhận trường hợp bệnh nhi này đã được đưa vào viện, nhưng bệnh nhi đã tử vong ngoại viện./.