“Không thể chấp nhận việc trả phí BOT khi không dùng dịch vụ“

Như tin đã đưa, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định cho tạm dừng thu phí đối với trạm thu phí BOT (xây dựng- kinh doanh- chuyển giao) T2 của dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91, đoạn Cần Thơ - An Giang.



Trước đó, các tài xế xe tải mang biển số tỉnh An Giang và TPHCM cùng nhau đỗ chiếm 3 làn thu phí tại trạm BOT T2 thuộc Quốc lộ 91, hướng từ tỉnh An Giang đi thành phố Cần Thơ để phản đối.

Tài xế cho rằng, họ chỉ di chuyển từ tỉnh An Giang để qua ngã 3 Lộ Tẻ, rẽ vào quốc lộ 80 để lên cầu Vàm Cống để đi các tỉnh. Tuy nhiên, quãng đường sử dụng Quốc lộ 91 khoảng 300m nhưng phải trả tiền cho toàn tuyến. Do đó, họ không đồng ý mua vé.

Nêu sự việc này khi thảo luận trên hội trường Quốc hội chiều 30/5, đại biểu Đôn Tuấn Phong cho rằng việc đầu tư mở rộng đường 91 là hết sức cần thiết, song với sự bất cập của vị trí đặt trạm thu phí T2, ông đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tích cực và nghiêm túc nghiên cứu phương án xử lý.

Trạm thu phí BOT T2 trên quốc lộ 91, thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Theo vị đại biểu này, phương tiện giao thông sử dụng dịch vụ bao nhiêu thì trả tiền đúng bấy nhiêu, không thể chấp nhận việc trả phí khi không dùng dịch vụ, trả phí nhiều hơn mức sử dụng dịch vụ. Phương án khác là di dời trạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân nào ra quyết định đặt sai vị trí thì phải chịu trách nhiệm, kể cả chi phí di dời.



Cũng liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, khởi công đường tránh Long Xuyên và có giải pháp tháo gỡ công bằng cho người dân khi đi qua chặng thu phí BOT T2 là mong mỏi lớn nhất của cử tri An Giang lúc này.

Theo ông, mọi việc tưởng như được khẳng định qua 2 nhiệm kỳ, một việc mà nếu được triển khai sẽ không có chuyện mới cách đây mấy ngày, người dân kéo đến trạm BOT T2 phản ứng dữ dội.

Cần siết chặt an toàn hàng không

Cũng liên quan lĩnh vực giao thông, đại biểu Quốc hội Đôn Tuấn Phong dẫn chứng nhiều sự cố như máy bay bung lốp và hạ cánh bằng càng, máy bay hạ cánh vào đường băng chưa khai thác, máy bay bong ốp cánh...

Vị đại biểu này cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Giao thông Vận tải đã nghiêm khắc cảnh cáo một hãng hãng không khi đã để xảy ra các vụ việc uy hiếp an toàn bay, đồng thời yêu cầu Cục Hàng không áp dụng quy chế giám sát đặc biệt.

Tuy nhiên, theo đại biểu, từ đó đến nay vẫn tiếp tục xảy ra sự cố (gần đây nhất là sự cố máy bay bị bong ốp cánh sau khi hạ cánh tại sân bay Cát Bi vào ngày 25/4/19).

“Một số sự cố có thể là thông thường, song một số sự cố nghiêm trọng có thể do lỗi con người hoặc lỗi quy trình kỹ thuật. Hàng không giá rẻ đã tạo điều kiện tiếp cận cho nhiều người hơn, song không vì thế mà yêu cầu về an toàn đối với con người không được quan tâm đúng mức” – ông Đôn Tuấn Phong nêu quan điểm và đề nghị Chính phủ, Bộ GTVT quan tâm, tăng cường giám sát an toàn hàng không./.