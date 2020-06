Kích hoạt báo động đỏ liên viện cứu bé trai thoát khỏi nguy cơ đoạn chi

Hôm nay (15/6), bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, một trường hợp bé trai 44 tháng tuổi bị tai nạn sinh hoạt đứt động mạch cánh tay với nguy cơ đoạn chi, đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công nhờ thực hiện quy trình báo động đỏ giữa bệnh viện này với bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Cần Thơ.

Hình ảnh bệnh nhi hồi phục sau phẫu thuật.

Bệnh nhi là bé Trần Văn Dô, 44 tháng tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nhập viện do bị té cầu cá, với vết thương ở mặt trước trong cánh tay trái chảy máu. Bệnh nhi được sơ cứu băng ép bằng băng thun tại tuyến dưới sau đó chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng lừ đừ, có dấu hiệu sốc mất máu nặng. Bệnh nhi được chẩn đoán: Sốc mất máu do đứt động mạch cánh tay trái và vết thương mặt trước ngoài cẳng chân trái do tai nạn sinh hoạt. Bệnh nhân được hồi sức tích cực chống sốc, truyền máu và băng ép cầm máu, giảm đau, kháng sinh, tiêm ngừa uốn ván.

Các bác sĩ nhận thấy đây là tình trạng bệnh nặng, nguy kịch vượt khả năng chuyên môn nên lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thực hiện quy trình báo động đỏ liên viện (Tức phối hợp với nhiều bệnh viện khác để điều trị bệnh nhân). Sau khi thăm khám và hội chẩn các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật vi phẫu cấp cứu phục hồi lưu thông động mạch cánh tay trái bị đứt, khâu nối thần kinh và các phần mềm khác và nếu chậm trễ hơn nữa thì nguy cơ đoạn chi rất cao. Sau thời gian phẫu thuật 120 phút, sinh tồn bé ổn định, bàn tay trái hồng ấm, mạch quay và trụ rõ. Bé được tiếp tục theo dõi và điều trị tiếp tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Hiện nay, tình trạng của bé tỉnh táo, không sốt, mạch rõ chi ấm, sinh tồn ổn định, các ngón tay cử động được, hiện đã chuyển lên khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị./.