Kiểm tra xe 7 chỗ, phát hiện 15 thùng các tông chất đầy pháo nổ

Ngày 28/11, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật là gần 250 kg pháo cho Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 23h40’ ngày 26/11, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, đội tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 37A – 403.82 do Nguyễn Đức Thống (SN 1994, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) điều khiển và đối tượng Hoàng Võ (SN 1989, trú tại xã Diễn Thành, Diễn Châu) cùng đi trên xe. Tiến hành kiểm tra chiếc xe, tổ công tác phát hiện 15 thùng các tông bên trong chứa 117 bánh pháo có trọng lượng gần 250 kg.



Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên vào ngày 20/11 với giá 10 triệu đồng từ một người Trung Quốc, rồi giấu trên tàu thủy để vận chuyển về cảng Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Sau đó, đối tượng Hoàng Võ ở lại trông hàng, còn Nguyễn Đức Thống về TPVinh thuê xe ô tô loại 7 chỗ ngồi vào cảng Hòn La để chở Hoàng Võ cùng toàn bộ số pháo trên về Nghệ An để bán kiếm lời.