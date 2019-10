Kịp thời cứu giúp ngư dân bị tai nạn trên biển

Lúc 8h, ngày 30/10, bệnh xá đảo Sơn Ca tiếp nhận ngư dân Lê Văn Long lên đảo trong tình trạng đa vết thương ở chân, các y, bác sỹ bệnh xá đảo đã kịp thời băng bó vết thương cho ngư dân.

Các y, bác sỹ trên đảo băng bó vết thương cho anh Long.

Trước đó, lúc 11h ngày 29/10, anh Long bị tại nạn khi tàu cá đang cơ động tránh bão ở Đông Bắc đảo Sơn Ca cách 40 hải lý. Tàu cá BĐ 97585 TS do anh Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1986, quê ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng đã đưa anh Long vào đảo Sơn Ca nhờ hỗ trợ. Do gió to, biển động mạnh, đảo không thể dùng xuồng để đón bệnh nhân, mà phải dùng dây cứu hộ kéo thuyền thúng từ tàu cá vào đảo.



Bệnh nhân bị đa vết thương phần mềm 2 bàn chân; vết thương mặt trong mu và gan bàn chân phải, bị bóc da búp ngón 2 bàn chân trái, lộ xương ngón chân. Các y, bác sỹ của đảo đã tiến hành cầm máu, rửa vết thương, chống nhiễm trùng và khâu vết thương cho bệnh nhân.

Cán bộ, chiến sỹ đưa ngư dân Long lên đảo để chữa trị.

Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, bệnh xá đảo tiếp tuc theo dõi và điều trị bằng thuốc kháng sinh.



Ngư dân Lê Văn Long, 53 tuổi, quê Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định, tàu cá BĐ 97585 TS do ông Nguyễn Hữu Thế, người cùng địa phương tại làm chủ tàu./.