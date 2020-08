Kịp thời cứu sống người đàn ông bị đuối nước ở Sơn La

Cuối giờ chiều 15/8, người dân và lực lượng chức năng ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã kịp thời cứu sống một người đàn ông bị rơi xuống hồ nước trong tình trạng bất tỉnh lâu, chân tay tím tái, mạch ngừng đập, nguy cơ tử vong cao.

Cụ thể, ngay khi hay tin có người bị trượt chân, ngã xuống và bị đuối nước tại Hồ Công viên 2/9 huyện Phù Yên, Tổ PCCC & CNCH Khu vực huyện Phù Yên, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Sơn La đã lập tức đến hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Người đàn ông được vớt lên trong tình trạng bất tỉnh.

Khi đến hiện trường, nạn nhân Hà Văn Nghĩa, sinh năm 1987 ở Bản Phố, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên đã được người dân vớt lên, song nạn nhân đã bất tỉnh, chân tay tím tái, tim mạch ngừng đập, nguy cơ tử vong rất cao.

Các cán bộ, chiến sĩ Tổ PCCC & CNCH Khu vực huyện Phù Yên đã khẩn trương thực hiện các bước sơ cấp cứu; khoảng 10 phút sau, nạn nhân có dấu hiệu hồi tỉnh, tim và mạch đập trở lại, nên lập tức được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên cấp cứu. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo bình thường và được xuất viện.

Theo dự báo, từ hôm nay 16/8 đến khoảng ngày 20/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên cao 5.000 m hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100 – 250 mm/đợt, có nơi có thể trên 350 mm/đợt, trong mưa dông nhiều khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Mỗi người cần chủ động các phương án ứng phó với thiên tai, nhất là đề cao cảnh giác, chú ý mỗi khi đi ven sông, suối, ao hồ và những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra./.