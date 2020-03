Lá thư cảm ơn của nữ du khách Ba Lan trong thời gian cách ly ở Hội An

Một nữ du khách người Ba Lan vừa sử dụng Google dịch để trực tiếp viết thư tay bằng tiếng Việt gửi những người đã giúp đỡ bà trong thời gian bà bị cách ly vì dịch Covid-19 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Bức thư lay động lòng người bằng những tình cảm chân tình mà nữ du khách này gửi đến y, bác sĩ, các cán bộ công an làm nhiệm vụ tại Khu cách ly người nước ngoài tập trung Beach Resort Hội An, số 1 đường Cửa Đại, thành phố Hội An.

Bức thư tay của nữ du khách Ba Lan.

"Chúng tôi đến từ Ba Lan, chúng tôi sống ở thành phố LuBlin, quê hương của Kazimier Kmatkawski, nơi có tượng đài mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trung tâm của khu vực cũ của Hội An. Chúng tôi cũng đã gặp thông tin về công việc của anh ấy ở Việt Nam trên các bảng tại Bảo tàng Mỹ Sơn. Đó là khoảnh khắc cảm động. Việt Nam rất đẹp, thú vị và chúng tôi rất tiếc vì sự bùng phát của Covid-19, chúng tôi không có cách nào để biết nó hoàn toàn. Chúng tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự chăm sóc mà các bạn đã dành cho chúng tôi…



Một lần nữa, cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi trong thời gian cực kỳ khó khăn của dịch Covid-19. Việt Nam sẽ ở lại trong tim của chúng tôi mãi mãi!



Ký tên: Joanna Zythowska và Denisz Zythowski, Ba Lan".

Đó là một phần nội dung bức thư mà nữ du khách Ba Lan viết bằng tiếng Việt thể hiện sự biết ơn những người đã tận tình chăm sóc mình. Trung tá Dương Minh Hùng, Phó Phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, những ngày đầu cách ly, nữ du khách này được bố trí ở tại Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên, sau đó được đưa đến khách sạn 4 sao Beach Resort Hội An. Những ngày ở tại Khách sạn, nữ du khách rất cảm động trước sự chăm sóc tận tình, chu đáo của y, bác sỹ cũng như cán bộ công an địa phương.

Trung tá Dương Minh Hùng cũng cho biết: "Kể cả đồ cá nhân của phụ nữ họ cũng nhờ mua, anh em hỗ trợ giúp đỡ, hoặc khi họ cần nước uống thì họ điện thoại mình đem tới. Mình thiết lập hộp thư để họ liên lạc với mình. Tức là tất cả nhu cầu của họ anh em đều đáp ứng hết. Khi người ta có nhu cầu là mình đáp ứng".

Lãnh đạo thành phố Hội An tặng quà du khách hết cách ly.

Mối quan hệ giữa Hội An với những người Ba Lan từng đến sống và làm việc tại đây thật sâu đậm. Người đầu tiên phải kể đến là cố Kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (Kazic). Sau nhiều lần đến sống và làm việc tại Hội An, vị Kiến trúc sư này bị Hội An “mê hoặc” và “tương tự” (như cách nói của chính Kiến trúc sư Kazic).

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, các chuyên gia Ba Lan, đặc biệt là cố Kiến trúc sư Kazic đã giúp đỡ cho Quảng Nam rất nhiều trong việc trùng tu Khu di tích Mỹ Sơn. Kiến trúc sư Kazic còn được xem là người đã phát hiện ra giá trị của quần thể kiến trúc khu phố cổ Hội An; và là người từng góp phần quảng bá sức hút, sự quyến rũ của khu phố cổ Hội An ra thế giới; Đồng thời cũng là người đưa ra nhiều giải pháp trong việc trùng tu đô thị cổ Hội An. Thành phố Hội An đã đặt tượng Kiến trúc sư Kazic tại Công viên 138 Trần Phú.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đến tham quan phố cổ Hội An trong những ngày qua có nhiều người Ba Lan nhưng có 2 người nghi mắc Covid-19 buộc phải cách ly, vì có tiếp xúc với trường hợp dương tính với virus SARS- CoV-2. Do ban đầu thành phố chưa chuẩn bị được nơi cách ly nên bố trí 2 vợ chồng người Ba Lan ở Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên, sau đó được đưa đến khách sạn 4 sao Beach Resort Hội An.



"Với sự chăm sóc tận tình về chỗ ăn, ở cũng như chăm sóc sức khỏe hằng ngày... 2 vợ chồng du khách đã rất cảm động, trước khi đi họ để lại bức thư cảm ơn sự quan tâm của thành phố cũng như quản lý khu cách ly", ông Sơn nói./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung