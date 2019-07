Lai Châu còn hàng trăm hộ dân sinh sống nơi có nguy cơ sạt lở cao ​

Mường Tè là địa phương có số hộ cần di chuyển cao nhất, với hơn 150 hộ. Trước dự báo hoàn lưu bão số 2 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, các địa phương đã chủ động cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh sạt lở đất, lũ quét, đồng thời kiên quyết di chuyển dân đến nơi an toàn.



Tại một số địa phương có mưa to, nước suối dâng cao

Trận mưa lũ cuối tháng 6 vừa qua, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè phải di chuyển gấp hơn 20 nhà nằm ven con suối Nậm Sì Lường. Năm nào nước lũ cũng lên mấp mé bản, bà con cũng kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa kịp di chuyển thì lũ ống đổ về trong đêm.

Anh Nùng Văn Niêm, một trong những gia đình phải di chuyển gấp vì dòng lũ sói vào giữa nhà cho biết, mấy hôm nay, bà con được xã cảnh báo nên những hộ ven suối đã lên ở nhờ các hộ trên cao.

Mất cả ngôi nhà và toàn bộ tài sản tích cóp được trong trận lũ vừa rồi, giờ đây gia đình chị Nguyễn Thị Thêu ở bản Pá Hạ, xã Pa Vệ Sủ vẫn ở nhờ trường học gần nhà để đảm bảo an toàn. Nghe thông tin cảnh báo trời mưa to, chị Thêu và bà con trong bản không dám chủ quan nữa.

Ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết: Mường Tè và Sìn Hồ là hai địa phương có số hộ cần di chuyển nhiều nhất với hơn 200 hộ. Sau những thiệt hại nặng nề của trận lũ vừa qua, nhằm giảm thiểu thiệt hại do hoàn lưu bão số 2 này, tỉnh đang rốt ráo chỉ đạo các địa phương rà soát để có chỉ đạo cụ thể đối với từng vùng, từng khu vực, từng hộ dân.

Huyện Mường Tè hỗ trợ di chuyển các hộ dân đến nơi an toàn

Tỉnh cũng đã chỉ đạo huyện Nậm Nhùn theo dõi sát sao 43 hộ dân của bản Pa Chéo, xã Hua Bum để kịp thời ứng phó ngay khi có nguy cơ sạt lở. Đối với huyện Mường Tè tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ để người dân khẩn trương khắc phục hậu quả trận mưa lũ vừa qua, sớm ổn định đời sống và triển khai di dời khẩn cấp các hộ trong vùng thiên tai đến nơi an toàn. Đồng thời kiểm tra các công trình đang thi công để có phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản, tránh những thiệt hại đáng tiếc như trận lũ vừa qua.



"Các huyện phải chủ động di dời dân và tiếp tục cảnh báo cho người dân, đặc biệt là trong thời gian mưa nhiều. Chúng tôi cũng thường xuyên gửi những thông tin về thời tiết tới lãnh đạo các huyện, thành phố để làm sao nắm được diễn biến của thời tiết và có các phương án phòng tránh thiên tai một cách tốt nhất", ông Hải nói.

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, ngày và đêm nay 4/7, tỉnh Lai Châu có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Theo cảnh báo, lũ và lũ quét có nguy cơ xảy ra trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở nhiều nơi trong tỉnh và ngập úng ở vùng thấp./.