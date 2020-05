Làm rõ hành vi đánh giáo viên đến ngất xỉu trên bục giảng ở Long An

Liên quan tới vụ cô giáo ở trường Tiểu học-Trung học cơ sở Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang đứng lớp giảng dạy thì bị một phụ huynh xông vào lớp đánh bị chấn thương và ngất xỉu, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi cơ quan chức năng làm rõ và cần xử lý nghiêm hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm sức khỏe của giáo viên.

Ảnh minh họa.

Ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, hành vi của bố học sinh đánh giáo viên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục an toàn tại nhà trường, làm tổn thương giáo viên. Quan trọng hơn còn là hình ảnh xấu bạo lực ảnh hưởng đến tâm lý tới các học sinh chứng kiến sự việc này. Ngành đã gửi văn bản đề nghị chính quyền địa phương điều tra, xử lý nghiêm hành vi xâm phạm danh dự và nhân phẩm cô giáo để không còn tình trạng này xảy ra trong trường học.

Ông Vũ Minh Đức cho biết: "Công đoàn giáo dục Việt Nam đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Long An đề nghị điều tra, xác định rõ hành vi vi phạm của các đối tượng này và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chúng tôi kịch liệt phản đối hành vi xông vào nhà trường để hành hung các cô giáo trước mặt học sinh. Đây là hành vi phản giáo dục và có tác động xấu đến quan hệ giữa phụ huynh học sinh và nhà trường và ảnh hưởng rất lớn tới môi trường giáo dục. Nhà trường đã làm việc với cơ quan chức năng của địa phương đảm bảo an ninh an toàn trường học và các giáo viên ở điểm trường chính và trường lẻ".

Cũng theo ông Vũ Minh Đức, ngay khi nhận được thông tin, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã yêu công đoàn giáo dục tỉnh Long An nắm bắt tình hình, thăm hỏi và động viên tinh thần cô giáo và xác minh sự việc. Bước đầu kiểm tra cho thấy, cô giáo không đánh học sinh.

"Công đoàn giáo dục tỉnh đã tới bệnh viên thăm hỏi động viên giúp cô vượt qua khủng hoảng tinh thần cũng như đảm bảo sức khỏe cho cô trong thời gian điều trị. Đến nay tình hình sức khỏe của cô đã ổn định. Qua báo cáo cho thấy, việc phụ huynh xông vào nhà trường xuất phát từ chuyện phụ huynh nghi ngờ giáo viên xúc phạm đến thân thể học sinh. Tuy nhiên qua quá trình làm việc, học sinh và nhà trường đều khẳng định là không có việc cô giáo xúc phạm đến thân thể của học sinh. Việc gia đình của em bao gồm ông nội, bố và một người bác đến nhà trường có những lời nói xúc phạm đến danh dự nhân phẩm cô giáo và đặc biệt là bố em đã dùng mũ bảo hiểm hành hung cô giáo là một việc làm vi phạm pháp luật", ông Đức cho hay.

Trước đó, vào 6h30 sáng ngày 19/5, ông nội của em học sinh lớp 1 vào điểm phụ của trường để gặp cô Đặng Thanh Thúy và nói cô đã đánh cháu giờ đánh lại cho đều. Nhận được thông tin Hiệu trưởng đã mời ông về điểm chính làm việc thì ông không đến ra về. Đến 8h cùng ngày, tại điểm trường phụ ông Nguyễn Hồng Phúc cha ruột của em học sinh đến trường xông thẳng vào lớp đánh liên cô giáo đang dạy học. Do bị đánh mạnh bất ngờ, cô giáo bị chấn thương ở đầu./.