Lào Cai khẩn trương giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong hang đá

Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với lực lượng chức năng huyện Si Ma Cai khẩn trương giải cứu 1 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang đá.

Nạn nhân được xác định là ông Giàng Seo Lử, sinh năm 1963, trú tại thôn Sảng Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai. Trước đó, ngày 1/6, ông Lử cùng người em họ là Giàng Seo Dùng xuống hang để tháo máy bơm nước tưới ruộng. Do trời mưa to kéo dài kèm theo lượng lớn làm đất đá bịt kín cửa hang khiến ông Lử bị mắc kẹt còn anh Dùng may mắn thoát được.



Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã đến hiện trường và phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương nỗ lực giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt. Tuy nhiên, do hang nhỏ, sâu, lượng nước ngập trong hang khá nhiều khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến ngày 5/6, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu, tìm kiếm nạn nhân./.