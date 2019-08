Lào Cai yêu cầu các chủ đập hồ chứa vận hành đúng quy trình

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, dự báo từ đêm nay 2/8 trở đi, tại Lào Cai có mưa kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày, trong đó có ngày mưa to, có nơi mưa rất to và kèm theo dông lốc. Lượng mưa cả đợt ước khoảng 100mm, vùng núi có nơi trên 170mm.

Người dân cần chủ động phòng chống lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó trước mọi tình huống do mưa lũ có thể xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng thời lượng truyền thông về tình hình thời tiết, khí hậu trên hệ thống loa, đài truyền thanh, thôn, xã; phát huy vai trò của Ban tuyên vận xã, Tổ tuyên vận thôn để tuyên truyền đến người dân. Đồng thời rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời.



Sở Công thương, Sở NN-PTNT chỉ đạo các chủ đập hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi kiểm tra hồ đập, xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu về hồ đập, vận hành hồ chứa và vận hành xả lũ đúng quy trình; thông tin cho chính quyền địa phương và người dân trước khi xả lũ: