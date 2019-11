Lấy dấu vân tay xác minh danh tính nạn nhân bị xe Mercedes đâm tử vong

Theo thông tin từ cơ quan điều tra quận Cầu Giấy (Hà Nội), trong quá trình khám nghiệm hiện trường, do nạn nhân không mang theo giấy tờ tuỳ thân, hơn nữa sau khi xảy ra tai nạn, mặt nạn nhân đập xuống đường, bị biến dạng hoàn toàn nên rất khó nhận dạng.

Nơi xảy ra sự việc.

“Hiện thi thể nữ nạn nhân đi xe đạp tử vong vẫn đang được bảo quản tại Trung tâm giám định pháp y. Nữ nạn nhân ở độ khoảng 20- 25 tuổi, Công an quận Cầu Giấy vẫn đang tích cực tìm người nhà nữ nạn nhân này. Vậy, ai là người nhà nạn nhân trên hoặc biết nạn nhân thì lên công an quận Cầu Giấy giải quyết”, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho hay.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đang tiến hành các bước như: lăn tay, kiểm tra dữ liệu tàng thư để xác định danh tính nữ nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ôtô Mercedes trên đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy.

Như VOV.VN đã đưa tin, vào khoảng 7h15 sáng ngày 20/11 bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, ở Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), người lái xe ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G - 007.85 lưu thông hướng đường Lê Văn Lương vào trung tâm Hà Nội thì đến nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ thuộc địa bàn phường Trung Hòa thì đâm va vào 3 xe máy, 1 xe đạp.