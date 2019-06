Lễ hội Ẩm thực Quốc tế Đà Nẵng quy tụ 13 đầu bếp nổi tiếng thế giới

Đà Nẵng là thành phố đứng thứ 15 trong TOP 52 điểm đến du khách không thể bỏ qua năm 2019 do báo New York Times bình chọn, được so sánh như “Miami của Việt Nam” với những nét đặc sắc về nghỉ dưỡng và ẩm thực.

13 đầu bếp hàng đầu thế giới nhận hoa chào mừng của Ban tổ chức.

Với chủ đề “Hương vị quê hương”, Lễ hội ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2019 mang đến cho du khách sự trải nghiệm vô cùng mới lạ của 13 đầu bếp quốc tế như Đức, Mexico, Ấn Độ, Trung Quốc, Thụy Điển, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Singapore Malaysia,...



Họ là những chuyên gia ẩm thực, thành viên danh dự của các Hiệp hội đầu bếp thế giới, bếp trưởng của các nhà hàng – khách sạn lớn. Tại Lễ hội, các đầu bếp trình diễn và giới thiệu đến thực khách những món ăn truyền thống của nơi họ sinh ra nhưng sử dụng hoàn toàn những nguyên liệu, gia vị truyền thống của miền Trung Việt Nam. Điều này mang lại cho du khách sự thích thú khi cảm nhận hương vị tuy lạ mà quen.

Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn do chính tay các đầu bếp hàng đầu thế giới chế biến.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Điểm nổi bật nhất tại Lễ hội là mỗi đêm Chủ tịch Hiệp Hội đầu bếp thế giới sẽ chọn ra 1 đầu bếp tiêu biểu đại diện của quốc gia đó để biểu diễn và nấu món ăn đặc trưng tại khu vực “Nồi khổng lồ”.

Ông Thomas Andreas Gugler – Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp thế giới cho biết: “Đối với tôi và các đầu bếp quốc tế có mặt tại Lễ hội này thì đây là một niềm vinh dự rất lớn. Tôi cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để tôi được tận hưởng Đà Nẵng, tận hưởng Việt Nam và được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon đến từ Đà Nẵng cũng như Việt Nam”.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Lễ hội ẩm thực quốc tế tại Đà Nẵng thu hút rất đông du khách.

Tại lễ hội này, du khách và người dân được hòa mình vào không khí sôi động, thưởng thức những món ăn đặc trưng của nhiều quốc gia do các đầu bếp nổi tiếng thế giới chế biến tại Không gian Ẩm thực Quốc tế. “Lễ hội Ẩm thực Quốc tế Đà Nẵng 2019” kéo dài đến hết ngày 6/6./.