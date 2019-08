Lên phương án ứng phó với bão số 4 với gió giật cấp 12

Sáng 28/8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp chuẩn bị công tác ứng phó với bão số 4 (bão Podul), tham dự cuộc họp có các bộ ban ngành có liên quan.

Hướng đi dự kiến của bão số 4. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai quán triệt:



Về phía Trung ương: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN đã có công điện số 12/CĐ-TWPCTT hồi 11h00 ngày 27/8/2019 gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các Bộ ngành đề nghị triển khai ứng phó với bão; đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, Tập đoàn EVN đề nghị cung cấp số liệu phục vụ chỉ đạo ứng phó với bão.



Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thông báo và kiểm đếm tàu thuyền các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Cơ quan đại diện của các nước liên quan tại Việt Nam (Trung Quốc, Philippines,...) phối hợp, trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện cho tàu thuyền được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.



Bão số 4 tiếp tục mạnh lên trong những ngày tới.

Văn phòng Bộ Công an đã có công điện số 16/CĐ-V01 ngày 27/8/2019 chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên sẵn sàng ứng phó với bão. Cục Trồng trọt đã có công văn số 1048/TT-CLT ngày 27/8/2019 gửi các tỉnh, thành phố chỉ đạo ứng phó với bão Podul. Cục Trồng trọt đã có công văn số 1048/TT-CLT gửi các tỉnh, thành phố chỉ đạo ứng phó với bão Podul,



Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời để nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng, tránh, ứng phó. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về diễn biến bão.



Về phía Địa phương: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ sau bão và triển khai các biện pháp ứng phó. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với bão.



Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ như sau:

Đối với trên biển: Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển, tránh trú an toàn (kể cả đối với các tàu vận tải và du lịch).

Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị: Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân để chủ động phòng, tránh, nhất là khu vực ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp ven biển, sông, suối; Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại các lồng bè nuôi trồng thủy sản; hệ thống đê điều, nhất là các đoạn đê xung yếu, bị sự cố, đang thi công; đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố.

Đối với khu vực miền núi, trung du: Rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các khu vực đã có mưa to trong thời gian qua; Kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du hồ chứa, nhất là các hồ đập xung yếu đang thi công, sửa chữa và các hồ thủy điện nhỏ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; Sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình theo cấp báo động; tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo quy định. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.