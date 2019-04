Liên tiếp xảy ra lật xe container ở điểm đen dốc Nà Lơi

Vào lúc 3h30’ sáng 9/4, tại Km67 +700 Quốc lộ 279, đoạn dốc Nà Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn lật xe container. May mắn không có thiệt hại về người.

Liên tiếp trong 10 ngày qua đã xảy ra 3 vụ lật container tại khu vực đầu thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, đây là vụ tại nạn lật xe container liên tiếp thứ 2 xảy ra trên điểm đen dốc Nà Lơi và là vụ tại nạn xe container thứ 3 xảy ra ở khu vực đầu thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 10 ngày qua.



Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 72C - 08019 kéo theo container mang biển kiểm soát 72R - 01049 do lái xe Võ Thành Quang (sinh năm 1987), trú tại xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, chở 30 tấn khoai lang, đang di chuyển theo hướng Tuần Giáo - Điện Biên.

Khi đến Km67 +700 Quốc lộ 279, thuộc đoạn dốc Nà Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ thì xe bất ngờ mất phanh. Tài xế nhanh chóng chủ động cho phương tiện lao vào khu vực đường cứu hộ. Tuy nhiên, do gia tốc của xe lớn, hàng chở nặng nên khi vào đường cứu hộ xe đã lao vào vách núi rồi bị trôi xuống. Sau khi trôi xuống khoảng 50m, chiếc xe đã bị lật nghiêng, phần đầu hư hỏng, 2 người trong xe đã kịp thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ.

Đoạn dốc Nà Lơi được các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên xác định là điểm đen về giao thông, các phương tiện cần hết sức chú ý khi di chuyển qua đoạn tuyến này.

Theo Đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Điện Biên Phủ cho biết, đoạn dốc Nà Lơi là điểm đen về giao thông được các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên xác định với nhiều cua gấp, độ dốc cao, đường trơn trượt thường xuyên xảy ra tai nạn, do đó các phương tiện cần phải rất lưu ý khi đi qua đoạn tuyến này.

Trước đó, trong các ngày 31/3 và 5/4 cũng đã xảy ra 2 vụ lật container ở khu vực phường Him Lam, đầu thành phố Điện Biên và dốc Nà Lơi gây hư hỏng nặng một phương tiện, mất điện diện rộng trên địa bàn phường Him Lam. May mắn đều không có thiệt hại về người./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

