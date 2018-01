Lộ mức thưởng Tết 2018 khủng nhất của các doanh nghiệp tại Hà Nội

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố báo cáo nhanh về tình hình lương, thưởng Tết của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất đạt 325 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, nhóm doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết cao nhất là 325 triệu đồng, đứng thứ 2 là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng cao nhất đạt 60 triệu đồng, tiếp sau đó là khối doanh nghiệp một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức thưởng cao nhất hơn 50 triệu đồng. Cuối cùng là khối doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất đạt 30 triệu đồng.

Cụ thể, theo báo cáo, khối các công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết dương lịch 2018 bình quân là 1 triệu đồng/ người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 33.900.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Tết âm lịch Mậu Tuất, mức thưởng bình quân là 3.700.000 đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 50.850.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước có mức thưởng Tết dương lịch 2018 bình quân đạt 600.000 đồng/người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đối với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp này là 3.850.000 đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Trong đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết dương lịch 2018 bình quân là 600.000đồng/người tăng 9% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đối với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân là 3.950.000đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết dương lịch 2018 bình quân đạt 550.000đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38.150.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000đồng/người.

Còn với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân là 4.600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000đồng/ người.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội Hà Nội, năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo. Nhiều doanh nghiệp đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7% đến 9% so với năm 2016. Đối với thưởng Tết âm lịch 2018, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%./.

