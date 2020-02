Long An hỗ trợ khu vực Đồng Tháp Mười cứu 15.000 ha dứa khỏi hạn mặn

Từ trước Tết cổ truyền 2020, tỉnh Long An đã hỗ trợ tỉnh Tiền Giang đắp 6 đập “dã chiến” dọc theo quốc lộ 62 gồm: Đập Bà Hai Màng; Ông Nhượng; Thủ Cồn; Bà Định; La Khoa và Bến Kè. Các đập tạm này có nhiệm vụ ngăn không cho nước mặn hơn 5‰ từ sông Vàm Cỏ Tây (tỉnh Long An) tràn qua địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Cánh đồng khóm (dứa) huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vẫn đủ nước ngọt trong mùa hạn mặn.

Ngoài việc phục vụ tưới tiêu, người dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang còn sử dụng nguồn nước ngọt ở các kênh mương nội đồng cho sinh hoạt, sản xuất.