“Mẹ tôi quá sốc khi xem đoạn clip tôi bị chồng bạo hành dã man“

Sau khi cấp cứu tại BV Đại học Y, chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992), người vợ bị chồng “võ sư” đánh đấm tàn bạo trong đoạn clip đang gây phẫn nộ dư luận, đã được đón về nhà mẹ đẻ.

Chị L. bị chồng đánh khi đang bế con nhỏ, không giống như việc chị bị “tát mấy phát”.

Trao đổi với PV VOV.VN sáng 27/8, chị L. cho biết, chính bản thân mình vẫn còn rất sốc khi xem lại đoạn clip: “Mẹ tôi sợ quá và khóc từ đêm qua khi xem những hình ảnh đó. Tôi bế con nhỏ mà liên tiếp bị chồng đánh ngã. Tất cả những cú đánh đều nhằm vào đầu tôi”.

Cảnh người chồng đánh vợ dã man được camera ghi lại tại một căn hộ chung cư ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội lúc 18h30 ngày 26/8. Người chồng trong đoạn clip là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987).

Chia sẻ với PV, chị L. cho biết Vinh học tán thủ và có mở một lớp dạy võ ở quê tại Mê Linh. Hình ảnh chị L. bị chồng đấm đá dã man khiến dư luận phẫn nộ. Người phụ nữ bế con nhỏ mới sinh 2 tháng đã liên tiếp bị chồng đấm đá vào đầu. Vụ việc còn xảy ra trước sự chứng kiến của cậu con trai lớn mới 7 tuổi.

Tuy nhiên, khi trả lời một số báo Nguyễn Xuân Vinh cho rằng, đây là chuyện gia đình, vợ chồng xô xát bình thường và mình "chỉ tát vợ mấy phát".

Thực tế, ai xem đoạn clip cũng thấy rùng mình, run sợ trước những đòn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của người chồng với người vợ “đầu ấp má kề” của mình.

Ngay sau vụ việc, gia đình đã đón chị L. cùng hai con nhỏ về nhà chăm sóc và làm đơn trình báo gửi công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên để làm rõ vụ việc. Theo gia đình nạn nhân, Công an phường Thạch Bàn đã tới làm việc với gia đình, ghi tường trình của chị L. và người giúp việc chứng kiến vụ bạo hành. Trong lúc công an làm việc, người thân trong gia đình vẫn nhận được tin nhắn đe dọa của Nguyễn Xuân Vinh.

Chị Vũ Thu H., chị gái chị L. cho biết: “Tôi còn đang nhận được rất nhiều tin nhắn của Vinh dọa giết và đốt cả nhà tôi, Vinh bảo kể cả khi đi tù về cũng sẽ trả thù”.

Lo sợ trước những đe dọa này, nên trong ngày hôm nay gia đình đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi của chị L./.

