Miền Bắc chuẩn bị mưa rất to

VOV.VN - Từ 13-17/7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.