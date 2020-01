Miền Trung khẩn trương phòng chống dịch do virus corona

Chính quyền thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp khẩn bàn biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh do ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban; Thành lập Đội cấp cứu lưu động, giao Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa thành phố phân công mỗi đơn vị 2 cán bộ y tế thường trực hằng ngày, sẵn sàng hỗ trợ, cấp cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona.

Đến thời điểm hiện nay, thành phố Hội An chưa phát hiện bệnh. Tuy vậy, thành phố vẫn hết sức thận trọng trong công tác phòng chống dịch vì địa phương có số đông người Trung Quốc đến tham quan, lưu trú. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thay thế, sửa chữa nhanh các thiết bị ở các điểm vệ sinh công cộng bị hư hỏng, tăng cường các dung dịch vệ sinh sát khuẩn tại các điểm công cộng; Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện, triệu chứng viêm đường hô hấp cấp; Thông tin tình hình dịch bệnh cho doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố; Đề nghị các cơ sở lưu trú tuyệt đối không nên có thái độ phân biệt, từ chối phục vụ khách du lịch, trong đó có du khách là người Trung Quốc.



Lãnh đạo thành phố cũng giao Trung tâm Văn hóa Thông tin, Truyền thanh - Truyền hình trích nguồn kinh phí của đơn vị trang bị khẩu trang y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ bán vé, kiểm soát vé tại các điểm tham quan; Khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động lễ hội… Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty Lữ hành Hội An cho biết, hiện một số tour du lịch đến Hội An bị hủy, trong đó có những tour không phải từ vùng dịch.



"Hiện nay khách Trung Quốc hạn chế lắm. Sắp tới có mấy đoàn trên tàu biển cũng có xu hướng hủy. Khách châu Âu vừa rồi có một số mail hủy tour. Ra Tết có khả năng mình sẽ nhận nhiều mail hủy nhưng hiện nay nhân viên chưa cập nhật được", ông Tuấn nói.

Khánh Hòa bổ sung thêm khu cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới VOV.VN - Đến trưa 29/1, Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đang cách ly 11 bệnh nhân, trong đó có 7 bệnh nhân người Trung Quốc.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng đã phân công các bệnh viện tuyến tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Hội An và Trung tâm Y tế Hội An chịu trách nhiệm là nơi tiếp nhận và xử lý ban đầu các ca nghi ngờ dịch bệnh. Đồng thời thiết lập đường dây nóng, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đầu mối tiếp nhận và xử lý các thông tin về dịch bệnh. Sở Y tế Quảng Nam cũng đã đề nghị các đơn vị phối hợp, chỉ đạo quản lý khách du lịch, nhất là khách đến từ vùng dịch. Theo đó các cơ sở lưu trú lưu ý khách phải đến các bệnh viện được chỉ định khi có các triệu chứng nghi ngờ để được khám xử lý.



Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết: "Làm thế nào để kiểm soát tốt nhất tình hình ngay từ bước đầu. Tức là ngay giai đoạn chưa có dịch. Chúng tôi vẫn phải chuẩn bị cho trường hợp xuất hiện ca bệnh dương tính trên địa bàn Quảng Nam. Quan trọng nhất, phương án tối ưu nhất là làm thế nào để kiểm soát được du khách đến Quảng Nam, đang lưu trú tại Quảng Nam, đặc biệt là du khách ở vùng dịch tễ, nhất là Trung Quốc".



Tại thành phố Đà Nẵng, chính quyền thành phố đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra, trong đó đề xuất việc tạm thời đóng cửa các đường bay, tuyến đường biển, đường bộ đến và đi từ các vùng có dịch. Ngành y tế thành phố kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu (sân bay, bến cảng) 24/24 giờ; tăng cường giám sát cộng đồng, thực hiện tốt quy trình xử lý, cách ly.



Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết: "Thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Chính phủ không cấp hộ chiếu cũng như không phục vụ tour từ những vùng dịch. Những nước không nằm trong vùng dịch thì vẫn bình thường. Hiện toàn bộ các hoạt động kiểm soát, kiểm dịch vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi vẫn dùng biện pháp dùng camera để phát hiện những trường hợp bị sốt cao hơn 37 độ và sẽ cách ly ngay lập tức. Những biện pháp đó cho đến giờ này vẫn hiệu quả ở Đà Nẵng"./.