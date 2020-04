Miền Trung: Nhộn nhịp bến xe, ga tàu, giá vé không tăng

Tại các nhà ga bến xe, ngành giao thông vận tải bố trí đủ xe phục vụ khách, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Tại các cửa ngõ ra vào, các thành phố lớn, không xảy ra ùn ứ giao thông.

Các phương tiện thủy nội địa tại bến Cầu Đá Nha Trang thực hiện việc giảm số khách.

Hôm nay là ngày thứ 2, tuyến xe buýt liền kề giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế hoạt động trở lại. Cùng với đó 5 tuyến xe buýt liền kề giữa TP Đà Nẵng và 5 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam cũng phục vụ hành khách. Tại bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, rất đông khách đón xe đi Huế. Tuy nhiên, các xe đều thực hiện nghiêm quy định chỉ được chở không quá 50% số ghế, không quá 20 người/xe, bố trí khách ngồi, đứng giãn cách đảm bảo 1 mét.



Anh Nguyễn Văn Thành, làm việc ở TP Đà Nẵng đón xe về Huế cho biết: "Sáng nay tôi từ Đà Nẵng ra Huế nghỉ lễ, tôi thấy xe buýt Huế- Đà Nẵng rất nhiều. Trong đó mỗi xe 30 chỗ nhưng chở 15 người, mỗi người ngồi 1 ghế. Khách nhiều lắm nhưng họ không cho chở. Khi lên xe đều có cồn sát khuẩn và bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tôi thấy công tác chống dịch như vậy là tốt, đảm bảo an toàn nên rất yên tâm."

Ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trong ngày lễ 30/4 năm nay.



Tại Bến xe phía Nam và phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, các tuyến xe hoạt động trở lại từ ngày 24/4. Riêng các tuyến xe buýt vừa chạy trở lại vào ngày 29/4. Trong khi khách đi tuyến Đà Nẵng- Huế rất đông thì chiều ngược lại tuyến Huế-Đà Nẵng lại ít khách, mỗi xe xuất bến chỉ khoảng 5 đến 7 người. Theo thống kê, tại Bến xe phía Nam và phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng khách năm nay giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi các thành phố lớn như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, hành khách đi lại bắt đầu tăng lên dịp lễ thì tại các tỉnh lẻ như Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, các bến xe đều vắng khách. Ông Trần Trung Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bến xe khách Quảng Trị cho biết, từ hôm qua đến nay, lượng hành khách đến bến xe khách Quảng Trị có tăng hơn so với lúc cao điểm dịch bệnh nhưng giảm sâu hơn so với dịp lễ năm ngoái.

Xe tuyến Huế- Đà Nẵng vắng khách trong dịp lễ 30/4.

Theo ông Trần Trung Thông, các phương tiện đều được bố trí đảm bảo lưu thông và có dự phòng, nhưng hiện tại thì cung đang vượt cầu: "Sở Giao thông Vận tải đã có chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải bố trí đảm bảo 100% phương tiện và có dự phòng tuy nhiên nhu cầu thực tế cung đang vượt cầu. Qua theo dõi về số lượng hành khách tại các bến xe trực thuộc Trung tâm Quản lý bến xe khách thì có tăng hơn so với thời điểm dịch 1 chút nhưng so với cùng kỳ các năm vào dịp lễ 30/4, 1/5 thì lượng khách năm nay giảm sâu từ 70-80%."

Ngày hôm nay, lượng khách đi lại trên tuyến giao thông Sa Kỳ - Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tăng cao hơn so với thời điểm dịch bùng phát. Huyện Lý Sơn đã tăng cường thêm 7 chuyến tàu ra đảo, tăng hơn 5 chuyến so với ngày hôm qua. Các cơ quan chức năng ở đầu bến cảng Lý Sơn cũng đảm bảo các điều kiện để hành khách ra vào đảo được thuận lợi và an toàn.

Tàu khách ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đông khách trở lại.

Ông Huỳnh Công Trí, Giám đốc Ban Quản lý cảng Lý Sơn, cho biết: "Lượng khách cũng như lượng tàu đã tăng. Ban Quản lý cảng phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng phân tuyến và bố trí cảng cập khi được phép tăng thì cập bến và neo đậu đảm bảo an toàn để phục vụ tuyến Lý Sơn- Sa Kỳ và ngược lại".

Hôm nay, lượng hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ về các tỉnh Nam Trung bộ tăng cao. Để phục vụ khách trong dịp nghỉ Lễ, ngành đường sắt đã tăng thêm 4 đôi tàu so với thời điểm giãn cách xã hội. Hôm nay, có 4 đôi tàu Thống Nhất và 2 đôi tàu địa phương đưa khách từ phía Nam đi ra phía Bắc. Lượng khách chủ yếu là người lao động trở về thăm gia đình. Giá vé tàu hỏa chiều từ phía Nam ra đã tăng khoảng 20% so với ngày thường. Trong khi đó, các doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô cũng đã được hoạt động 100% số xe nhưng mỗi xe chỉ được chở không quá 50% số ghế. Giá vé không tăng. Tuy số ghế giảm nhưng do người đi ít nên các doanh nghiệp đã đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân. Nhiều điểm du lịch trên các đảo tại tỉnh Khánh Hòa chưa mở cửa nên hoạt động vận tải đường thủy nội địa không diễn ra sôi động./.