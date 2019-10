Một công nhân bị thanh sắt rơi từ trên cao xuyên qua bụng

Chiều 3/10, tại một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Văn Thoại ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 nam công nhân bị thương nặng.



Nạn nhân là ông Lê Thận, 62 tuổi, trú tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trong lúc các công nhân khác cẩu bó sắt từ dưới đất lên phía trên công trình, bất ngờ 1 thanh sắt dài gần 4m rơi xuống, đâm xuyên qua vùng bụng của ông Thận đang dọn dẹp ở bên dưới.

Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Người dân điện báo cho Trung tâm cấp cứu 115 - Đà Nẵng điều động xe cứu thương cùng tổ cấp cứu đến hiện trường. Do thanh sắt quá dài, không thể đưa nạn nhân lên xe cứu thương nên phải nhờ lực lượng cứu hộ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng kìm chuyên dụng cắt đứt bớt phần sắt, sau đó chuyển ông Thận lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu../.