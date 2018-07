Một giám đốc doanh nghiệp nước ngoài tử vong trong phòng làm việc

Ngày 15/7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang khẩn trương làm rõ một giám đốc doanh nghiệp tử vong ngay trong phòng làm việc tại huyện Gò Công Đông. Đó là trường hợp của ông Shim Dea Hyun (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc Công ty Thiên Quang tọa lạc trên tỉnh lộ 871 thuộc xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bệnh viện nơi giám đốc người Hàn Quốc tử vong (Ảnh minh họa)

Vào lúc 12h ngày 14/7, chị Võ Lương Như Thùy (29 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) là trợ lí của giám đốc Shim Dea Hyun cùng với 2 nhân viên văn phòng khác của của Công ty Thiên Quang đang làm việc thì nghe âm thanh phát ra của ông Shim Dea Hyun từ phòng làm việc.

Các nhân viên bước vào phòng thì thấy ông Shim Dea Hyun đang đổ mồ hôi, sùi bọt mép và tri hô đưa ông Shim Dea Hyun đến Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu. Đến khoảng 13h cùng ngày thì ông Shim Dea Hyun đã tử vong tại viện.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng chẩn đoán ông Shim Dea Hyun chết có thể do bị nhồi máu cơ tim./.