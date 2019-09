Một người dân ở Lâm Đông bị lũ cuốn mất tích khi bơi qua suối

Chiều 4/9, lực lượng công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi bơi qua suối.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, ngày 3/9, anh Bon Krong K’Hôn (18 tuổi, ngụ xã Liêng Sronh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) cùng hai người khác đi lấy măng rừng, khi cả 3 cùng bơi qua suối Darsal thuộc địa phận thôn 5, xã Liêng Sronh để quay về nhà, anh Bon Krong K’Hôn đã bị dòng nước lũ chảy siết cuốn trôi. Hai người đi cùng may mắn thoát khỏi dòng nước lũ và bơi được vào bờ.



Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Liêng Sronh đã huy động lưc lượng dân quân, thanh niên của các thôn 5 và 6 tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm tung tích nạn nhân nhưng không có kết quả.

Công tác tổ chức tìm kiếm nạn nhân đang được các lực lượng tích cực triển khai.



Tiếp đó, lực lượng chức năng của huyện Đam Rông gồm công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã có mặt hiện trường để phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng mạnh và chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.



Hiện công tác tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân vẫn đang được các lực lượng tích cực được triển khai./.