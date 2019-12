Một người đàn ông bị trúng đạn tử vong ở TPHCM

Liên quan đến vụ một người đàn ông nghi chở thuốc lá lậu bị trúng đạn khi bị công an chặn xe, kiểm tra xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM, sáng nay (9/12), Công an huyện Bình Chánh cho biết, đang tích cực cùng với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân là anh M (29 tuổi), thường trú tại tỉnh Long An. Trước đó, đêm ngày 6/12, anh M chạy ô tô chở theo một người phụ nữ di chuyển trên đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh thì bị Tổ tuần tra thuộc Đội CSĐT tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu – Công an huyện Bình Chánh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra vì tình nghi chở thuốc lá lậu.



Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng anh M đã không dừng mà tiếp tục tăng tốc bỏ chạy buộc công an phải truy đuổi. Sau đó, người dân có nghe tiếng nổ và phát hiện anh M bị thương tích do trúng đạn. Anh M được khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành giám định về đầu đạn, khám nghiệm tử thi và làm việc với Công an huyện Bình Chánh để làm rõ về cái chết của anh M./.