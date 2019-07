Một phụ hồ ở Tiền Giang bất cẩn, bị điện giật tử vong

Chiều 30/7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa xảy ra vụ điện giật làm một người tử vong tại xã Tân Lý Đông. Đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan công an bàn giao cho gia đình an táng.

Ổ cắm điện rơi vào vũng nước làm phụ hồ tử vong.

Nạn nhân là Nguyễn Nam Thuận, 16 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước làm phụ hồ tại công trình xây dựng nhà ông Nguyễn Văn Mến ở ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Vào lúc 10h sáng 30/7, ông Thuận đang đứng vận hành máy trộn bê tông thì bất ngờ ổ cắm điện rơi xuống vũng nước bên cạnh chân. Nguồn điện từ ổ cắm điện giật làm Nguyễn Nam Thuận tử vong tại chỗ.



Vụ tai nạn chết người này tiếp tục là điều cảnh báo trước vấn đề kém an toàn lao động tại các công trình xây dựng nhất là lắp đặt hệ thống, thiết bị điện không đảm bảo kỹ thuật vào mùa mưa./.