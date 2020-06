Một số chủ phương tiện vi phạm đe dọa cả Thanh tra giao thông

Sáng 16/6, qua mật phục, lực lượng Thanh tra giao thông quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện lái xe Lê Thanh Tịnh (sinh năm 1976, Đô Lương, Nghệ An) điều khiển xe khách mang BKS: 37B-028.76 chạy tuyến bến xe Tân Kỳ - bến xe Nước Ngầm, hiện đang lái cho công ty TNHH vận tải thương mại Lộc Thủy đã cố tình chạy sai luồng tuyến theo quy định; điều khiển xe khách không có đăng ký xe; không có giấy chứng nhận kiểm định xe. Với những lỗi vi phạm trên, tài xế và chủ xe bị phạt gần 20 triệu đồng, bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe và phù hiệu 2 tháng.

Xe khách cố tình chạy sai luồng tuyến theo quy định; điều khiển xe khách không có đăng ký xe; không có giấy chứng nhận kiểm định xe.

Đêm 16/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Thanh tra giao thông quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện lái xe Nguyễn Văn Tài điều khiển xe tải mang BKS: 29C – 080.09 đã vi phạm các lỗi như lôi kéo đất cát, không giấy phép lái xe, không đăng ký xe, không kiểm định xe, không bảo hiểm dân sự của chủ xe. Với những lỗi vi phạm trên, tài xế và chủ xe bị phạt tổng cộng khoảng 20 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cũng trong đêm 16/6, Tổ công tác đã phát hiện thêm lái xe Đặng Văn Trường điều khiển xe tải mang BKS: 29C – 828.20 đã vi phạm các lỗi như đi vào đường cấm, không giấy phép lái xe, không đăng ký xe, không kiểm định xe. Với những lỗi vi phạm trên, tài xế và chủ xe bị phạt tổng cộng khoảng 29 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ông Phan Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, qua tiếp nhận thông tin từ nhân dân về những vi phạm của các nhà xe, Đội TTGT quận Cầu Giấy đã cử cán bộ bí mật theo dõi, lên kế hoạch xử lý.

Các phương tiện xe tải vi phạm bị phát hiện trong đêm.

“Công tác xử lý gặp khó khăn khi các nhà xe này đều biết rất rõ mình vi phạm những lỗi bị xử lý rất nặng nếu bị phát hiện cho nên cố tình trốn tránh, hoạt động vào các khung giờ như sáng sớm và đêm. Những đối tượng này luôn có người cảnh giới núp bóng các xe ôm, người bán nước,…Khi bị phát hiện chủ xe và lái xe dùng đủ mọi cách như đóng cửa bỏ đi, xin xỏ, gọi điện thoại cầu cứu, thậm chí đe dọa cả các cơ quan chức năng. Những hành vi này gây khó khăn cho Tổ công tác trong việc xử lý, nhiều trường hợp mất 5 – 6h mới có thể xử lý được theo quy định”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, ngoài những khó khăn trên hiện khu vực bãi giữ phương tiện vi phạm nhất là những trường hợp phương tiện có kích cỡ lớn đang rất thiếu. Tuy nhiên, trong thời gian tới TTGT quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Cảnh sát trật tự, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), lực lượng công an các phường tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn./.