Một số nơi ở miền núi Tây Bắc chạm ngưỡng rét hại

Sáng 23/9, nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi cao Tây Bắc đã giảm xuống còn từ 15-18 độ C, một số nơi chạm ngưỡng rét đậm, rét hại như: Sìn Hồ (Lai Châu) là 11,6 độ C, Sa Pa (Lào Cai) là 13,9 độ C, thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) 13,8 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) 12,8 độ. Tại thành phố Sơn La về đêm và sáng trời rét, nhiều người đã phải mặc áo khoác.

Nhiệt độ ở Lào Cai giảm sâu (ảnh minh họa).

Theo dự báo, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta nên từ nay đến ngày 30/9, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết hanh khô với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm, miền núi phổ biến mức từ 15-18 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.



Thời tiết chuyển mùa, độ ẩm không khí luôn thay đổi và tình trạng hanh khô xuất hiện nhiều hơn, khiến cơ thể dễ mắc viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi... Vì vậy, mọi người cần có các biện pháp phòng chống bệnh phù hợp, nhất là với người già và trẻ em./.