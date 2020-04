Mưa đá, dông lốc kinh hoàng ở Tây Bắc, 4 người thiệt mạng

Yên Bái 1 người chết và nhiều người bị thương do sét đánh

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái: Tính đến sáng nay 24/4, mưa dông kèm sấm sét trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 1 người chết và 6 người bị thương do sét đánh. Hàng trăm nhà dân, công trình công cộng bị hư hỏng…

Cụ thể, người bị chết là chị Giàng Thị Xày, sinh 1978, trú tại bản Hú Chù Lình, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. 6 người bị thương đều là đồng bào dân tộc Mông, trú tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, bị thương do sét đánh vào đêm 22/4.

Một nhà dân ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái bị mất mái do dông lốc.

Cũng theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái: Tính đến sáng nay 24/4, mưa dông, sấm sét và mưa đá trên địa bàn tỉnh trong 2 ngày qua đã làm gần 800 nhà bị hư hỏng, sập đổ; trên 200 héc ta lúa, hoa màu bị vùi lấp, ngập úng; gần 150 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ.

Về hạ tầng: 7 nhà xưởng, 6 phòng học, 2 nhà văn hóa bị tốc mái hoàn toàn; 35 cột điện gãy đổ... Tổng thiệt hại ước tính trên 12 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa to kèm theo dông lốc, mưa đá gây ra, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết, bị thương, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Sáng nay 24/4, trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa nhỏ, có nơi mưa to. Do đó, tỉnh Yên Bái yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức kiểm tra, rà soát, cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các công trình giao thông, thủy lợi có nguy cơ mất an toàn; thông báo đến các thôn bản và người dân biết để chủ động phương án phòng ngừa. (Tuấn Xuân)

Mưa đá, gió lốc ở Lai Châu làm 3 người thiệt mạng

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: trận mưa đá, gió lốc xảy ra vào đêm qua và rạng sáng nay (24/4 ) đã làm 3 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa, tài sản bị thiệt hại.

Mưa đá, gió lốc tại Phong Thổ (Lai Châu) đã làm 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập và vỡ mái hoàn toàn.



3 người thiệt mạng là Hảng Thị Mái, sinh năm 1978; Ma A Sinh, sinh năm 2017, trú tại bản Sin Chải; Phàn Thị Vy, sinh năm 2012, trú tại bản Lùng Than và 1 người bị thương là Giàng Thị Dấu, sinh năm 1992, trú tại bản Lảng Than, đều có hộ khẩu thường trú tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ.

Ông Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: Ngay trong đêm qua, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huyện Phong Thổ đã huy động lực lượng đào bới điểm sạt lở và tìm kiếm được thi thể nạn nhân Hảng Thị Mái và đưa người bị thương về Trung tâm y tế huyện điều trị.

Đây là trận mưa đá, gió lốc lớn thứ 3 xảy ra trên địa bàn huyện Phong Thổ kể từ đầu tháng 3 đến nay và các lực lượng chức năng địa phương đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Do hai nạn nhân là Phàn Thị Vy và Giàng Thị Dấu bị nước suối cuốn trôi nên hiện nay huyện đang huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm. Đến 8 giờ sáng nay, chính quyền nhận được thông tin từ lực lượng chức năng Trung Quốc vớt được 1 xác người. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tiếp cận nạn nhân để xác minh thông tin.

Trận mưa đá, gió lốc đêm qua trên địa bàn xã Mù Sang, Bản Lang, Sin Suối Hồ đã ghi nhận có thiệt hại nặng về tài sản và nhà ở của nhân dân. Trên địa bàn đang tiếp tục có mưa rét, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân cũng như công tác rà soát, khắc phục thiệt hại. (Khắc Kiên)

Mưa lớn kéo dài ở Sơn La gây ách tắc giao thông

Từ đêm qua đến sáng nay 24/4, tại tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến đất đá trên ta luy dương tại một số tuyến đường bị sạt trượt, gây tắc nghẽn giao thông trong thời gian ngắn.

Mưa lớn kéo dài đã làm đất, đá trên ta luy dương sạt trượt xuống đường...

Mưa lớn xảy ra chủ yếu tại các huyện Yên Châu, Bắc Yên, TP Sơn La. Lượng mưa lớn nhất đo được tại xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu gần 45mm và hiện nay tiếp tục có mưa; riêng huyện Mường La, mưa lớn đã làm sạt trượt đất đá tại một số nơi, gây tắc nghẽn giao thông trong thời gian ngắn.

Theo dự báo, hôm nay và những ngày tiếp theo, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở cả 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

...Gây tắc nghẽn giao thông trong thời gian ngắn tại một số nơi của huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Thời gian qua tỉnh miền núi Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến đất ngấm nước, nhiều nơi khả năng cao sẽ xảy ra tình trạng sạt trượt đất đá từ ta luy dương xuống mặt đường hoặc lũ quét, lũ ống gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Vì vậy, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ để tránh các rủi ro có thể xảy ra. (Trấn Long)

Mưa lớn liên tiếp tại Lào Cai tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Đêm về sáng 24/4, mưa dông diện rộng tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai. Hầu hết các địa phương đều ghi nhận có mưa vừa đến mưa to như xã Nàn Sán (Si Ma Cai) 47mm, xã Mường Hum (Bát Xát) 47,2mm, xã Tả Van (Sa Pa) 48,2mm, xã Võ Lao (Văn Bàn) có mưa to 50,4mm, xã Bản Vược (Bát Xát) 52mm, xã Trung Lèng Hồ (Bát Xát) 62,8mm, xã Nậm Xé (Văn Bàn) lớn nhất 69,6mm…

Tối qua 23/4, tại thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng tiếp tục xuất hiện mưa đá kèm dông lốc.

Sau 3 ngày liên tiếp có mưa đều khắp, trên các sông suối đồng loạt xuất hiện lũ sớm, biên độ phổ biến từ 1 - 2m, một số vượt trên 2,5m.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, do ảnh hưởng tăng cường của không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tiếp tục có mưa dông diện rộng, nhiệt độ tiếp tục hạ thấp.

Lũ trên sông suối ở Lào Cai đang lên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, nhất là ở miền núi cần chủ động đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét, các đồi núi đất sau nhiều ngày liên tiếp có mưa giảm liên kết dễ dẫn đến sạt lở, trong cơn dông cũng cần đề phòng sét đánh, mưa đá gây thiệt hại.

Thống kê của Văn phòng Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 21/4 đến nay, mưa dông liên tiếp xuất hiện gây nhiều thiệt hại cho địa phương, làm 1 người bị thương, 600 nhà dân bị ảnh hưởng, 150 hecta hoa màu và một số công trình hạ tầng bị hư hại, ước tính lên đến 15 tỷ đồng. Ngay sau thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã có mặt động viên, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất. (An Kiên)./.