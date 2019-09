Mưa lớn diện rộng: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/9, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 19h ngày 31/8 đến 7h ngày 1/9 phổ biến 20-50mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Ngân Sơn (Bắc Kạn) 58mm, Phủ Lý (Hà Nam) 80mm, Ninh Bình 53mm, Tĩnh Gia 79mm…

Mưa lớn đã trút xuống Yên Bái.

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (1/9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70-150mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Tại khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (1/9) có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.



Cảnh báo: Từ ngày 2-6/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi phía Bắc.

Theo đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:

- Tỉnh Sơn La: Bắc Yên, Phù Yên, Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu.

- Tỉnh Hòa Bình: Đà Bắc, Cao Phong, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy.



- Yên Bái: Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu.



- Tỉnh Phú Thọ: Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thủy.



- Tỉnh Quảng Ninh: Ba Chẽ, Đình Lập, Bình Liêu.



- Lạng Sơn: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Bình Gia.



Nguy cơ ngập lụt cao tại các huyện/thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình và Nam Định. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1.