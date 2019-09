Mưa lớn gây sạt lở Quốc lộ 7A ở miền Tây Nghệ An

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, những ngày qua, trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, tỉnh Nghệ An có ra mưa to, kéo dài khiến nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 7A bị sạt lở.

Mưa lớn ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An (Ảnh: CTV Nhật Minh)

Đặc biệt, đoạn từ trung tâm thị trấn Mường Xén lên xã biên giới Nậm Cắn xảy ra nhiều điểm sạt lở một lượng lớn đất đá xuống lòng đường gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.



Cũng trên tuyến đường quốc lộ 7A thuộc địa phận bản Mon, bản Lau, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương có nguy cơ bị sạt lỡ nghiêm trọng đe dọa mất an toàn cho người và phương tiện giao thông trên các tuyết đường này.

Trước thực trạng đó, ngành chức năng đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo cắm biển chỉ dẫn, đồng thời hướng dẫn cho người khi tham gia giao thông trên các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, hạn chế mức thấp nhất thiết hại do thiên tai gây ra./.