Mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Tây Bắc

Mưa lớn ở Lai Châu

Từ đêm qua đến nay sáng 27/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên địa bàn tỉnh giao động từ 20 đến hơn 40mm/24 giờ. Do nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa kéo dài, nước đã ngấm đủ trong đất, cộng với mưa vừa đến mưa to trên diện rộng trong đợt mưa này, nên nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét cục bộ ở nhiều nơi.

Mưa to kéo dài thời gian qua đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động các phương án đảm bảo an toàn tính mạnh, tài sản cho người dân và các công trình của nhà nước; yêu cầu chính quyền cấp cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tăng cường vận động, tuyên truyền người dân chủ động các biện pháp phòng tránh; Ngành Giao thông - Vận tải cần chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch, chủ động các phương tiện, máy móc, vật tư và nhân lực, sẵn sàng tổ chức khắc phục các sự cố sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương và người dân chủ động các biện pháp phòng tránh, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

UBND các huyện, thành phố cũng chỉ đạo chính quyền cơsở rà soát kỹ các hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở; nhất là các hộ sinh sống ở dưới chân taluy dương, ven sông suối hoặc vùng có nguy cơ sạt lở cao, địa chất yếu để vận động di dời tài sản và con người đến nơi an toàn. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân không ngủ lại lán nương, đi qua ngầm tràn, đánh bắt cá, vớt củi trên các sông, suối khi trên địa bàn có mưa to nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Lào Cai

Đêm về sáng 27/7, nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa điển hình ghi nhận được tại một số khu vực, như xã Quang Kim (Bát Xát) 75mm; xã Cốc Ly (Bắc Hà) 76,8mm; phường Cốc Lếu (TP Lào Cai) 94mm; xã Cam Đường (TP Lào Cai) 103,8mm; xã Bản Cầm (Bảo Thắng) mưa nhiều nhất với lượng 112,8mm.



Mưa lớn gây ngập úng trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt (thành phố Lào Cai) sáng ngày 27/7.

Báo cáo sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai cho thấy, mưa lớn trút xuống đã gây ngập úng sâu từ 0,5 - 1m tại tổ 17, 18 và khu vực quanh chợ phường Pom Hán (TP Lào Cai). Nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh bị hư hỏng.

Một số diện tích rau màu của người dân tổ 19, 20 (phường Pom Hán, TP Lào Cai) bị nước mưa kéo theo đất cát vùi lấp. Hiện các khu vực bị ảnh hưởng đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Dự báo ngày và đêm 27/7, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định gây mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Nhiều địa phương có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và kèm theo dông mạnh. Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống lũ quét, trượt lở đất đá do mưa lớn gây ra. Vùng thấp, vùng trũng, nơi ngã ba sông, suối đề phòng ngập úng sâu; cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông.

Mưa lớn gây nguy cơ sạt lở ở tỉnh Sơn La

Đêm qua và sáng nay 27/7, mưa rào và dông rải rác đã xuất hiện tại các tỉnh Tây Bắc. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, lượng mưa đo được tại thủy điện Ngọc Chiến (huyện Mường La) là 170 mm, các nơi khác phổ biến dưới 20 mm.

Trong những ngày tiếp theo, dự báo tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, trong đêm nay 27/7 và những ngày tiếp theo, khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm/24h, có nơi hơn 100mm/24h, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở nhiều nơi.

Người dân cần nâng cao cảnh giác và có phương án đề phòng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Tại tỉnh Sơn La, trọng tâm mưa là các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mai Sơn. Người dân cần nâng cao cảnh giác và có phương án đề phòng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra./.