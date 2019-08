Nam Định: Toàn bộ tàu thuyền đã vào khu neo đậu tránh trú bão số 3

Do ảnh hưởng bão số 3, ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh Nam Định có mưa vừa đến rất to. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nam Định yêu cầu các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại bến để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đến chiều 2/8, các phương án ứng phó bão số 3 đã cơ bản hoàn tất.



Ông Nguyễn Cảnh Thạc, Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm cho biết cấm tất cả hoạt động vui chơi trên bãi biển từ 15h ngày 2/8.

Tỉnh Nam Định hiện có trên 2.100 tàu thuyền với trên 6.000 lao động; trong đó có 559 tàu với gần 2.490 lao động đánh bắt xa bờ, còn lại là các tàu đánh bắt gần bờ.

Ở khu vực ven biển, Nam Định có trên 1.000 lều, chòi nuôi ngao với trên 1.300 ngư dân. Các huyện ven biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên nắm vững thông tin liên lạc với chủ các phương tiện tàu, thuyền và bà con ngư dân hoạt động khai thác trên biển và sinh sống tại vùng ven biển để hướng dẫn người dân các phương án chủ động phòng tránh, không đưa tàu, thuyền vào vùng nguy hiểm. Tổ chức cấm biển, kêu gọi và quản lý người dân trên các lều, chòi canh coi thủy sản vào đất liền trước 9h sáng 2/8, đồng thời cấm tất cả hoạt động vui chơi trên bãi biển từ 15h cùng ngày.

Ông Phạm Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định, cho biết, toàn bộ tàu thuyền đã vào khu neo đậu tránh trú an toàn, đồng thời kêu gọi toàn bộ ngư dân ở khu nuôi trồng thủy sản vào bờ. Vật tư cho công tác 4 tại chỗ đã chuẩn bị: đá hộc 42.495 m3; rọ thép 4.035 chiếc; bao nilon 689.813 chiếc; bạt chống tràn: 247.288 m2.

Ô tô vận tải chuẩn bị ứng cứu PCLB ngành giao thông: 20 xe ô tô; 2 sà lan tự hành, 1 máy xúc. Ban chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị 30 xe ô tô, 17 xuồng các loại. Bộ độ Biên phòng tỉnh chuẩn bị 15 xe ô tô, 3 tàu, 12 ca nô, xuồng máy.



Nam Định là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài. Hiện nay, ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra rà soát 32 vị trí đê, kè biển xung yếu, nhất là những vị trí đê, kè bị sạt trong mùa mưa bão năm 2017, 2018. UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thi công công trình thủy lợi và đề điều cần có phương án đảm bảo an toàn nếu có tình huống xấu xảy ra.

Bãi biển Quất Lâm vắng du khách

Ông Đặng Ngọc Thắng, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, tỉnh Nam Định lo ngại hôm nay là ngày 11 con nước, đúng thời điểm bão đổ bộ kết hợp với triểu cường sẽ gây sóng lớn có thể uy hiếp nhiều đoạn đê xung yếu ven biển.



"Hệ thống đê kè biển cấp 1,2,3 chỗ nào xung yếu đã được tu sửa. Các đơn vị thi công đã đắp cơ bản xong, xây mái đê đối với hạng mục nâng cấp đê đoạn dài hơn 7.000 mét thuộc Dự án xây dựng giai đoạn 1 củng cố nâng cấp các đoạn đê kè xung yếu trên địa bàn tỉnh Nam Định. Dự án cấp bách kè Cồn Ba, Cồn Tư (huyện Giao Thủy) và Cống Ngô Đồng thuộc đê Hữu Hồng, đã thi công xong", ông Thắng cho biết thêm.



Đến chiều nay, tại các điểm khu du lịch, sinh thái ven biển, người dân chủ động đóng cửa sớm từ 14h, và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương ven biển có bãi tắm như: Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), Quất Lâm (Giao Thủy) tạm dừng các hoạt động du lịch, tắm biển để bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Văn Yên, chủ ki ốt kinh doanh số 39 cho biết gia đình ông đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bão. Nhà cửa đã được chằng chống, thu dọn tài sản kinh doanh ở cửa hàng. Gia cố thêm tre nứa, buộc dây thép trên mái nhà và các cửa trong nhà. Chiều nay, các thành viên trong gia đình đã vào sâu trong làng ở nhờ người thân.



Mặc dù dự báo tâm bão số 3 không đi vào tỉnh Nam Định, nhưng sẽ có mưa lớn, có khả năng gây ngập lụt lớn trên diện rộng. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 76.000 ha lúa. UBND tỉnh Nam Định tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án bảo vệ sản xuất, chống úng ngập cho lúa mùa, cây màu hè thu. Hệ thống trạm bơm Bắc Nam Hà đang bơm tiêu 34 máy. Công ty Điện lực Nam Định, các Công ty thủy nông thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đủ nguồn điện, điều tiết tốt nguồn nước, hạn chế thấp nhất tình trạng úng, ngập tại địa bàn thành phố và bảo vệ lúa mùa, cây màu hè thu.

Bà Đỗ Thị Yến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy, cho biết, các cống tiêu đã hoàn thành tiêu triệt nước từ ngày 30/7, trong đó lợi dụng tiêu vào lúc nước triều. Các cống tiêu trong đồng đã cơ bản tiêu nước chống ngập mưa lớn trên diện rộng. Công ty hoàn tất các phương án phòng chống mưa lớn tại các công trình trọng điểm đang thi công các cống, đồng thời bố trí phương tiện, máy móc và nhân lực tại các nơi xung yếu.



Chủ các ki ốt kinh doanh ăn uống dọn dẹp tài sản và chằng chống nhà cửa để sơ tán vào trong các thôn.

UBND Nam Định cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, phương tiện vận chuyển để ứng cứu kịp thời các tình huống bất thường xảy ra. Rà soát, lập danh sách các hộ dân đang ở trong nhà tạm, nhà yếu, có phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh đổ bộ trực tiếp vào địa bàn. Những địa phương có nhiều nhà yếu, nhà tạm tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân bảo vệ nhà cửa và sẵn sàng di dời khi có yêu cầu. Riêng thành phố Nam Định chủ động thực hiện các phương án tiêu thoát nước, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cắt tỉa cây xanh để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ./.