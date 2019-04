Nam nhân viên 29 tuổi chết trong tư thế treo cổ tại cửa hàng xăng dầu

Chiều 5/4, trao đổi với phóng viên VOV, Thiếu tá Trần Văn Sông - Trạm trưởng trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 8h cùng ngày, một nam nhân viên đã được phát hiện trong tư thế treo cổ tại cửa hàng xăng dầu Cầu Treo.

Cửa hàng xăng dầu nơi phát hiện anh T. tử vong.

Theo đó, một khách hàng vào cửa hàng xăng dầu Cầu Treo đổ xăng bất ngờ phát hiện một nam nhân viên chết trong tư thế treo cổ ở khu vực nhà kho của trạm xăng. Ngay sau đó, người này đã báo với cơ quan chức năng.



Nạn nhân được xác định là N.T.T. (SN 1990), trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Anh T. là nhân viên của cây xăng dầu này. Theo một số người dân sinh sống gần khu vực cây xăng này, sáng cùng ngày, anh T. vẫn làm và không có biểu hiện bất thường.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

CTV Dương Nga/VOV.VN

