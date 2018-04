Nam sinh viên nhảy lầu vì kết quả học tập kém

Trưa 10/4, nhiều sinh viên và người dân hoảng hốt khi thấy một nam sinh viên mặc đồng phục mở cửa sổ dãy nhà C của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (quận 1, TP HCM) và đứng vắt vẻo tại đó.

Nhiều người đứng bên dưới khuyên can nam sinh viên bình tĩnh lại và gọi điện báo cho công an địa phương.

Nam sinh viên có dấu hiệu tinh thần bấn loạn, nhiều lần chồm người ra ngoài để nhảy khiến nhiều người chứng kiến thót tim.

Công an dùng thang tiếp cận giải cứu nam sinh viên thành công.

Sau ít phút, bất ngờ nam sinh viên nhảy xuống và rơi trúng mái hiên bằng tôn, vướng lại ở cửa sổ lầu 2. Nhiều sinh viên đứng bên trong của sổ đã nắm chặt chân nam sinh viên này lại để cho nạn nhân từ bỏ ý định nhảy xuống đất.

Cùng thời điểm này, một chiến sĩ Công an phường Bến Nghé và người dân bắc thang lên tiếp cận và đưa nam sinh viên này xuống đất an toàn.

Sau khi động viên, nam sinh viên trên dần lấy lại tinh thần. Được biết nam sinh tên X.Đ (19 tuổi, quê Đồng Nai), đang học năm thứ hai tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Nam sinh cho biết, do nhận được kết quả thi không tốt nên nghĩ quẩn. Công an phường Bến Nghé đã trấn an đã đưa nam sinh vào bệnh viện cấp cứu và báo cho gia đình./.

