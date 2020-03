Nạn nhân thứ 4 trong vụ anh trai đốt nhà em gái ở Hưng Yên đã tử vong

Ngày 30/3, ông Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) thông tin: "Sau một thời gian nằm viện được các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân thứ 4 trong vụ anh trai đốt nhà em gái ở xã Nhuế Dương là cháu N.V.N.A (sinh năm 2012) đã qua đời ngày hôm qua (29/3). Thi thể cháu bé đã được gia đình đưa về an táng tại địa phương", ông Sơn thông tin.

Nơi xảy ra vụ việc.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 16/3 tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ anh trai dùng xăng phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong, 1 người cháu chuyển đi cấp cứu đến nay cũng đã tử vong.

Ngay sau đó, dựa vào những chứng cứ điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt (sinh năm 1961, ở thôn Thành Công, xã Nhuế Dương) và Lò Văn Hà (sinh năm 1990, HKTT xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu) về hành vi giết người.

Trích xuất camera phát hiện 2 đối tượng dùng xăng phóng hỏa giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 00h20 ngày 16/3, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc nhà ông V.G.M, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu đang bị cháy.



Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến khoảng 01h30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.



Hai đối tượng ở trụ sở cơ quan công an.

Vụ hỏa hoạn khiến ông V.G.M và vợ là Đ.T.C (cùng sinh năm 1967), con trai V.G.C.T (sinh năm 2008) tử vong; cháu N.V.N.A (sinh năm 2012) - cháu ngoại của ông M bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào ngày 29/3.



Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 23h56 ngày 15/3, Đào Danh Việt (là anh ruột bà C) đã cùng với Lò Văn Hà đi mua xăng và mang đến nhà ông M để phóng hỏa, đốt nhà.



Căn cứ các tài liệu điều tra cùng vật chứng thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ Việt và Hà về hành vi giết người./.