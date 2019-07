Nắng nóng ở miền Trung kéo dài trong bao lâu?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết tình hình hạn hán trên cả nước như sau:

Nắng nóng gây cháy rừng ở miền Trung.

Khu vực Bắc Bộ: Từ đầu mùa mưa lũ, dòng chảy trên các sông suối, đặc biệt, dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 20-70%. Mực nước các hồ chứa lớn như Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình thấp hơn nhiều so với năm 2018. Dung tích các hồ chứa chỉ đạt khoảng 30-50% so với dung tích thiết kế.

Trung Bộ: Trong giai đoạn nửa cuối tháng 3 đến giữa tháng 5, dòng chảy trên các sông ở khu vực Tây Nguyên suy giảm, lượng trữ của các hồ thủy điện thủy lợi khu vực Tây Nguyên ở mức thấp hơn TBNN, tình trạng khô hạn thiếu nước cục bộ đã xảy ra tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông. Thời điểm xuất hiện khô hạn thiếu nước gay gắt nhất vào cuối tháng 4/2019. Đến cuối tháng 5, khu vực Tây Nguyên bước vào mùa mưa nên tình trạng, hạn hán thiếu nước cơ bản chấm dứt.

Trong giai đoạn cuối tháng 5 đầu tháng 7, do tình trạng nắng nóng kéo dài, nền nhiệt độ tăng cao, tổng lượng mưa, tổng lượng dòng chảy thiếu hụt nhiều so với TBNN cùng kỳ (phổ biến từ 30-50%), dung tích các hồ chứa thủy điện, thủy lợi vừa và lớn chỉ đạt ở mức thấp đã gây ra tình trạng hạn hán ở các tỉnh Trung Bộ từ Nghệ An đến Ninh Thuận.

Ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: “Năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino, mà trong những năm Elnino nền nhiệt cả nước đều có xu hướng cao hơn so với TBNN, và nhận định về khả năng đó nên trong các bản tin dự báo mùa từ đầu năm Tổng cục khí tượng thủy văn, qua các bản tin dự báo mùa phát hành bởi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ tháng 2 và tháng 3/2019 đã dự báo và cảnh báo về xu hướng nền nhiệt trên cả nước trong năm nay đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm”.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết thêm: “Ngoài các bản tin dự báo mùa, các bản tin dự báo tháng chúng tôi phát vào các ngày 1, 11, 21 hàng tháng đều cập nhật về khả năng nắng nóng và nền nhiệt cao; còn với các bản tin dự báo ngắn ngày, dưới 10 ngày trở xuống chúng tôi thường xuyên đưa ra các tin cảnh báo nắng nóng trước từ 2-3 ngày”.

Ông Lâm thông tin, trong tháng 6 Bắc Bộ và miền Trung đã phải trải qua những ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng, thậm chí ở miền Trung nắng nóng kéo dài suốt từ ngày 3/6-1/7; sang tháng 7, sau cơn bão số 2 Bắc Bộ, miền Trung tạm thời gián đoạn được 1-2 ngày do có mưa, nhưng từ ngày 5/7 nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ ngày 6/7-9/7 nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, từ hôm nay, nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ.

“Với miền Trung thì nắng nóng kéo dài suốt từ ngày 5/7 tới giờ; ngày hôm nay nhiệt độ giảm nhẹ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhưng vẫn ở mức nắng nóng, trong khi đó ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng và chúng tôi dự báo tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Trung còn có thể kéo dài ít nhất khoảng 7-8 ngày tới, tức là khoảng sau ngày 16/7 nắng nóng ở miền Trung mới có khả năng chấm dứt”, ông Lâm cho hay./.