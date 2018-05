Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày Quốc tế lao động 1/5, các tỉnh miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ tăng nhiệt, trời oi nóng khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đạt 36 độ C. Khu vực phía Nam sắp chuyển sang mùa mưa nên xuất hiện những cơn mưa dông rải rác đầu mùa, đề phòng tố lốc, sấm sét, gió giật và ngập úng cục bộ.

Trong ngày và đêm 1/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 33-36 độ C.

Nắng nóng trên cả nước trong ngày nghỉ lễ cuối cùng (ảnh minh họa)



Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.



Trên biển, áp cao lục địa có cường độ suy yếu và lệch Đông gây ra trường gió Đông Nam có cường độ yếu đến trung bình trên khu vực vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ và Bắc biển Đông. Huyện đảo Hoàng Sa không mưa, Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 3-4./

