Nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh khu vực Tây Bắc

Riêng tại tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay 6/5, tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Thời gian nắng nóng cao điểm từ 11-17 giờ, với nhiệt độ trên 35 độ C.

Chủ động các biện pháp phòng tránh nắng nóng, hạn chế tối đa những ảnh hưởng có hại đến sức khỏe.

Dự báo, trong những ngày tiếp theo, nhất là từ ngày 7/5-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Bác sỹ Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khuyến cáo: Nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em: "Để phòng và giữ gìn sức khỏe trong mùa nắng nóng người dân cần uống nhiều nước, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau quả tươi; ra ngoài trời thì nên mặc áo dài tay, màu sáng và đội nón rộng vành; khi dùng quạt thì không nên quạt thẳng vào người, và khi dùng điều hòa thì nên để điều hòa từ 28-29 độ; không nên thay đổi đột ngột ở nơi nhiệt độ thấp sang nhiệt độ cao, ví dụ như đang trong phòng điều hòa mà ra ngoài đột ngột cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"./.