“Nếu chủ quan với dịch virus corona sẽ phải gánh hậu quả khôn lường“

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 5/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đang trong bối cảnh triển khai quyết liệt, khẩn trương và đồng bộ các giải pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch do virus corona mới (nCoV) gây ra, với tinh thần đã được Thủ tướng nhấn mạnh “chống dịch như chống giặc”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, tại phiên họp sáng 5/2, Chính phủ đã giành nhiều thời gian thảo luận về phòng chống dịch, công tác triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong thời gian tới, đánh giá tác động của dịch bệnh tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam…

Về công tác phòng chống dịch virus corona, các thành viên Chính phủ đánh giá cao các Bộ, ngành địa phương trong thời gian rất ngắn đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch. Đây là lần đầu tiên và chưa có tiền lệ với Việt Nam khi công bố dịch bệnh do virus corona. Việt Nam đang áp dụng nhiều biện pháp mạnh hơn so với thời điểm ứng phó dịch SARS năm 2002-2003, thậm chí cao hơn so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).



“Tinh thần Thủ tướng chỉ đạo xuyên suốt là chúng ta phải chấp nhận thua thiệt về kinh tế để đổi lấy việc đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân, tài sản và cuộc sống bình yên của người dân”, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.



Theo ông Mai Tiến Dũng, WHO và UNICEF đã đánh giá cao ứng phó của Việt Nam. Tuy nhiên, Thủ tướng nhận định, diễn biến dịch rất phức tạp nên không được chủ quan, không để ảnh hưởng đến tăng trưởng, du lịch, đầu tư. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là nhưng không được hoang mang, dao động.



“Phải đánh giá đúng, xác định đúng để xử lý đúng vấn đề. Nếu chủ quan, khinh suất thì sẽ phải gánh hậu quả khôn lường”, người phát ngôn Chính phủ nói.



