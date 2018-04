Ngăn chặn truyền đạo “Hội thánh của đức Chúa Trời” trái pháp luật

Cụ thể, vào 11h30 ngày 21/4, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tin báo của quần chúng nhân dân, Đội An ninh - Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng Công an xã Kênh Giang phát hiện tại nhà của Trần Thị Thu Ngát, sinh năm 1983, ở thôn A2, xã Kênh Giang xuất hiện một số người có hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh của đức Chúa Trời” trái pháp luật. Nguyễn Hoàng Trung tại cơ quan chức năng (Nguồn: Công an Hải Phòng).

Qua xác minh, người có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia là Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1992, đăng ký thường trú ở thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều loại ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất bản phục vụ việc truyền đạo, gần 1 triệu đồng đựng trong các phong bì là số tiền người tham gia đóng góp cho việc “phụng sự Chúa” và 20 lọ nhựa để đựng “nước thánh”.

Tổ công tác đã mời Nguyễn Hoàng Trung về trụ sở UBND xã Kênh Giang làm việc. Tại đây Nguyễn Hoàng Trung khai nhận là “đệ tử” đắc lực của Trần Văn Hùng, sinh năm 1985, đăng ký thường trú ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đáng chú ý, Trung và Hùng chính là 2 người đã vi phạm tổ chức các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trước đó bị lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phát hiện, xử lý vào tháng 12/2017. Các đối tượng trên đã cam kết chấm dứt hoạt động song riêng Nguyễn Hoàng Trung sau đó vẫn lén lút quay lại cùng một số người khác thuê nhà để tuyên truyền, lôi kéo và tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật./.

